Dana Budeanu nu s-a ferit să analizeze și să comenteze felul în care Teo Trandafir se îmbracă. Creatoarea de modă a declarat că prezentatoarea nu are cele mai reușite ținute. „Teo se îmbracă pilaf, dar nu contează, farmecul e una, kilogramele sunt alta”, a spus Dana Budeanu într-una din emisiunile sale pe care le avea pe YouTube.

Când a fost invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Teo Trandafir a vorbit și despre afirmația pe care Dana Budeanu a făcut-o la adresa ei.

„Dana Budeanu avea dreptate, spunea așa: «când vine vorba despre dive, indiferent de ce spuneți voi, eu voi împărți ecranul în două: Mihaela Rădulescu și Andreea Marin. Din punctul meu de vedere, Teo nu există. Nu te uiți la Teo ca să vezi în ce e îmbrăcată.» Eu consider asta unul dintre cele mai importante complimente care mi s-au făcut vreodată, pentru că prețuiesc doar lucrurile cărora nu le pot da foc.

Trențele, indiferent cât de prețioase ar fi, cu un pic de benzină le rezolvi. Încearcă asta și cu bijuteriile: diamantele nu ard! Da, la bijuterii mă pricep și am avut o mare problemă cu asta, dar e posibil ca în câțiva ani, când se va calma și criza, să-mi reiau colecțiile”, a mai spus Teo Trandafir.

Teo Trandafir, despre mutarea la Radio Impuls, după ce a rămas fără emisiune la Kanal D

Teo Trandafir și Mihai Hînda fac echipă bună în emisiunea „Bară la Bară”, difuzată de luni până vineri, de la ora 16:00, la Radio Impuls, care face parte tot din trustul Kanal D. În urma speculatiilor care s-au făcut după ce a rămas fără emisiunea difuzată pe Kanal D, Teo a ținut să lămurească totul.

„Nu am spus niciodată că nu mai vreau. Lucrez în continuare în trustul Kanal D. S-au spus tot felul de lucruri. În momentul în care mi s-a oferit oportunitatea asta, nu am stat pe gânduri. Inițial, făceam în fiecare vineri emisiune, pentru că ne-am gândit că vinerea este mai bine. Oamenii sunt în mașină, pleacă spre munte, e un moment foarte bun. Apoi am început să facem emisiune luni, marți și tot așa”, a declarat Teo Trandafir la Ego Life.

„Primul meu job a fost de vânzător. Vindeam bilete de odihnă și tratament la o agenție de turism, prima din România făcută de niște francezi. Aceștia căutau vorbitori de limba franceză și pe mine m-au luat pentru că făceam asta.

Acolo veneau tot felul de francezi care îmi cereau, ba bilete de avion, ba bilete de odihnă și tratament.

După asta, am plecat la un post de radio, unde am fost secretar dactilograf, făcător de cafele și eliberator de adeverință de serviciu și într-o bună noapte a trebuit să fac prima mea reclamă, pentru că eram singura din radio. Cu toată sperietura a trebuit să o fac.

A urmat apoi primul meu buletin de știri, unde mi s-a făcut rău și m-a scos Marius Furdui să nu mai fiu vânătă la față.

Sunt două aspecte total diferite, cine se apucă să compare televizorul cu radioul face greșeala unuia care compară actoria cu teatrul.

Au puncte comune, dar diferențele sunt uriașe. La tv ai culori, machiaje, imagine, artificii care fură, la radio nu ai nimic. Trebuie să creezi atmosferă din glas și atât”, a povestit Teo Trandafir, cu zâmbetul pe buze, la Ego Life.

