Cariera Teyanei Taylor a atins un nou apogeu la începutul anului 2026. Actrița, cântăreața și dansatoarea nominalizată la Grammy a câștigat primul său Glob de Aur în cadrul ceremoniei de duminică, 11 ianuarie.

Performanța sa din filmul „One Battle After Another” i-a adus trofeul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, depășind concurente de renume precum Emily Blunt, Elle Fanning, Ariana Grande, Amy Madigan și Inga Ibsdotter Lilleaas.

Lacrimi în ochii actriței

Vizibil emoționată, Teyana Taylor a urcat pe scena Globurile de Aur 2026 în aplauzele publicului, îmbrăcată într-o rochie cu un detaliu spectaculos, pe care l-a evidențiat cu umor: „Așteptați, vedeți spatele rochiei mele”, a spus ea, întorcându-se spre camere. În timpul discursului său, însă, lacrimile și-au făcut loc, pe măsură ce realizarea momentului o copleșea.

„Nici măcar nu mi-am scris un discurs, pentru că nu credeam că voi câștiga”, a mărturisit Taylor, în vârstă de 35 de ani. „Mulțumesc votanților Globurilor de Aur pentru că m-au văzut și mi-au reamintit că scopul își găsește întotdeauna momentul.”

Actrița a mulțumit, de asemenea, regizorului filmului „One Battle After Another”, Paul Thomas Anderson, căruia i-a oferit o poreclă afectuoasă: „Paul „Let em cook” Thomas Anderson. Mulțumesc pentru viziunea, încrederea și strălucirea ta. Recunoștința mea este infinită”, a spus Taylor. „Te iubesc. Noi te iubim și îți mulțumim din suflet că ai creat un spațiu pentru mine și întreaga echipă.”

Despre filmul „One Battle After Another”

Filmul, lansat în septembrie 2025, a avut un succes răsunător, încasând 206,1 milioane de dolari la nivel mondial. Succesul său a continuat și la Critics Choice Awards, unde a câștigat trofeul pentru cel mai bun film. În plus, pe 10 ianuarie, pelicula a dominat premiile AARP Movies For Grownups, obținând trei distincții: cel mai bun scenariu pentru Anderson, cea mai bună distribuție și cea mai bună actriță în rol secundar (Regina Hall).

Teyana Taylor își continuă cariera cinematografică impresionantă în 2026, având deja programate roluri în filmele „The Rip” și „72 Hours”.

În încheierea discursului său, artista a adus un omagiu rădăcinilor sale afro-americane și a dedicat premiul „surorilor mele de culoare și micuțelor fete de culoare care urmăresc”. „Delicatețea noastră nu este o slăbiciune. Profunzimea noastră nu este prea mult”, a spus Taylor.

„Lumina noastră nu are nevoie de permisiune ca să strălucească. Avem un loc în fiecare cameră în care pășim. Vocile noastre contează, iar visurile noastre merită să aibă un spațiu.”

