Foto: Florin Gherasim

Momentul culminant al serii a fost concertul susținut, în premieră la Timișoara, de trupa irlandeză The Script. În fața unui bulevard plin, trupa a oferit un show electrizant, iar unul dintre cele mai emoționante momente a venit atunci când solistul, Danny ODonoghue, a coborât de pe scenă și a continuat să cânte din mijlocul publicului, transformând Bulevardul I.C. Brătianu într-o singură voce. Concertul s-a încheiat cu o surpriză pregătită pentru public: Irina Rimes a revenit pe scenă pentru un duet alături de The Script, un moment inedit care a încheiat una dintre cele mai așteptate seri ale Zilei Timișoarei și a fost primit cu entuziasm de miile de spectatori prezenți.

Foto: Ervin Boer

Piața Victoriei a devenit, sâmbătă seara, scena spectacolului acrobatic aerian Meraviglia, prezentat în premieră la Timișoara. Cu acrobații suspendate, jocuri de apă, lumini, foc și muzică, producția a readus în centrul orașului emoția și amploarea marilor spectacole care au marcat programul cultural al Timișoarei în 2023, reunind mii de spectatori într-o experiență spectaculoasă.

Pe parcursul întregii zile, orașul a fost animat de zeci de evenimente organizate în toate cartierele și spațiile partenere. Publicul a participat la concerte, instalații artistice, spectacole, tururi ghidate, activități pentru copii, competiții sportive și experiențe dedicate comunităților creative locale, confirmând încă o dată caracterul divers al programului Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration.

Ziua Timișoarei continuă astăzi cu o nouă serie de concerte și evenimente. Pe scena principală de pe Bulevardul I.C. Brătianu, publicul este invitat, de la ora 19:30, la concertul susținut de Ansamblul Timișul și invitații – Monica Anghel, Nico, Daniel Iordăchioaie, Andreea Voica, Alexandru Brădățan, Aurora și Săndel Mihai, urmat, de la ora 21:30, de concertul susținut de Marija Šerifović, care urcă în premieră pe scena Zilei Timișoarei, iar de la ora 23:15, în Piața Victoriei, publicul se poate bucura de o nouă reprezentație a spectacolului acrobatic „Meraviglia. Fântâni dansante, flăcări și acrobații aeriene”. În paralel, programul continuă în Parcul Civic, Parcul I.C. Brătianu, Zona Uszoda și în cele peste 30 de locații din oraș, cu concerte, spectacole, activități sportive și evenimente culturale dedicate întregii comunități.

Foto: Petru Cojocaru

Evenimentul „Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration” este finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, coordonat și co-organizat de Centrul de Proiecte și Casa de Cultură.

Banca oficială: Banca Transilvania

Asiguratorul evenimentului: Signal Iduna

Parteneri: Timișoreana, Continental Anvelope România, Aninoasa Tim, Profi, Inspiro, TSG Security, DIGI, New Pharma, Voluntim

Partener de comunicare: Visit Timișoara – Organizația de Management al Destinației, Iulius Town, Radio România, West City Radio, Presspectiva

Partener de comunicare și mobilitate urbană: TPT – Transport Public Timișoara

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