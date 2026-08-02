Când se văd Perseidele în România

Ploaia de meteori Perseide poate fi observată în perioada 17 iulie – 24 august, însă cel mai bun moment pentru observarea fenomenului va fi în jurul nopții de 12 spre 13 august.

În perioada de maximă activitate, Perseidele pot produce un număr impresionant de meteori. În condiții ideale, pot fi observați până la 150 de meteori pe oră.

Un avantaj important în 2026 este faptul că maximul ploii de meteori va coincide cu Luna Nouă. Cerul va fi, astfel, mult mai întunecat, ceea ce poate face meteorii mai ușor de observat.

Totuși, vizibilitatea va depinde și de condițiile meteorologice din noaptea respectivă.

De ce apar Perseidele

Perseidele apar în momentul în care Pământul traversează fluxul de particule lăsate în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle.

Aceste particule sunt foarte mici, unele având aproximativ dimensiunea unui grăunte de nisip. Atunci când intră în atmosfera Pământului, ele se încălzesc și se vaporizează, producând dârele luminoase pe care le vedem pe cer.

Cu cât Pământul traversează regiuni mai dense ale fluxului de praf, cu atât numărul meteorilor vizibili crește.

Ploaia de meteori pot produce și „mingi de foc”

Perseidele sunt cunoscute pentru viteza și strălucirea meteorilor, dar și pentru apariția unor meteori extrem de luminoși, numiți „fireball”, adică „mingi de foc”.

Fenomenul poate fi observat cu ochiul liber, fără echipament astronomic special.

Punctul de pe cer din care meteorii par să provină se numește radiant, iar în cazul Perseidelor acesta se află în zona constelației Perseu.

Numele ploii de meteori vine, de altfel, de la această constelație.

Curentul de meteori Perseide este cel mai popular și cunoscut curent de meteori. Sursa foto: Facebook/ Societatea Astronomică Română de Meteori – SARM

La ce oră se văd cel mai bine Perseidele

Pentru observatorii din emisfera nordică, Perseidele sunt cel mai ușor de văzut după miezul nopții și până cu aproximativ o oră înainte de răsăritul Soarelui.

Pentru o experiență cât mai bună, este recomandat un loc cât mai întunecat, departe de luminile orașelor.

Ideal este ca cerul să fie senin, iar priveliștea către orizont să fie cât mai largă și neobstrucționată.

În România, zonele rurale, regiunile montane sau alte locuri aflate la distanță de marile orașe pot oferi condiții mai bune decât zonele urbane.

De altfel, în România se organizează o mulțime de evenimente unde pot fi observate stelele căzătoare sau chiar tabere pentru cei pasionați.

De exemplu, la Runcu, în județul Dâmbovița, se organizează o tabără de astronomie Perseide, de o săptămână, de Societatea Astronomică Română de Meteori – SARM, „care include și o școală de vară pentru a învăța despre bolta cerului și observarea meteorilor”. Prețul este de 2.650 de lei de persoană.

Sunt și evenimente pentru o singură seară sau pentru un weekend, la Gura Portiței, la Călimănești, în Timiș, dar și în alte locații din țară.

Ploaia de stele poate fi urmărită și din lanul de lavandă, din Giurgiu: Livada cu lavandă organizează o seară cu cinema în aer liber și DJ set, în perioada în care perseidele luminează cerul. Prețul unui bilet este de 47 de lei.

Nu ai nevoie de telescop pentru a vedea stelele căzătoare

Unul dintre avantajele Perseidelor este că fenomenul poate fi urmărit fără binoclu sau telescop.

Pentru a vedea cât mai mulți meteori, este important să evitați poluarea luminoasă și să lăsați ochii să se adapteze la întuneric.

Adaptarea poate dura aproximativ 15 minute, motiv pentru care este bine să evitați sursele puternice de lumină în timp ce priviți cerul.

De asemenea, nu este necesar să priviți permanent într-un singur punct. Meteorii pot apărea în diferite zone ale cerului, chiar dacă traseele lor par să pornească din direcția constelației Perseu.

Noaptea de 12 spre 13 august 2026 este momentul de urmărit pentru cei care vor să vadă Perseidele în România.

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