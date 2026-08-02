Elena Udrea și fiica ei în RomaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Fostul politician a transmis un mesaj emoționant cu această ocazie, în care a vorbit despre legătura dintre ei și despre anii petrecuți împreună. Elena Udrea a publicat și o fotografie în care apare împreună cu Adrian Alexandrov, într-un peisaj deosebit, la apus.

„10 years, for better and for worse” ( „10 ani, la bine și la rău!”), a scris Elena Udrea în descrierea imaginii, un mesaj prin care a evidențiat cei 10 ani petrecuți împreună, cu momente bune, dar și cu perioade mai dificile.

Ulterior, cei doi au ales să sărbătorească aniversarea de un deceniu într-un cadru exclusivist. Elena Udrea și Adrian Alexandrov au petrecut într-un club de fițe din Mamaia, potrivit Spynews.

În urmă cu ceva timp, Elena Udrea a vorbit despre perioada în care a fost în închisoare și a fost nevoită să stea departe de familia ei.

„Adrian este un tată minunat. Sigur, atunci când am hotărât să facem un copil, m-am bazat că este un tată bun, însă să treci prin așa o încercare… Una este, teoretic, să analizezi, să vezi că cineva e potrivit pentru rolul de tată și alta este să vezi ce tată minunat a fost în lipsa mea. Adrian a stat trei ani și patru luni tată, și mamă, și familie întreagă, și prieten, și coleg, și de toate.

Eu, stând cu ea, cum ai spus, nici un an nu avem și mă trezesc în fiecare dimineață să o duc la școală. Sunt așa de fericită că stăm de vorbă pe drum! Nu vreau să o ducă nici Adrian, nici șoferul, nici nimeni. Vreau să o duc eu”, a declarat Elena Udrea pentru Știrile Antena Stars, în urmă cu ceva timp.

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