Theo Rose și Anghel Damian vor deveni părinți pentru prima dată peste doar câteva luni. Cei doi așteaptă cu mare nerăbdare momentul în care băiețelul lor va veni pe lume. Inițial, actrița din serialul „Clanul” a crezut că va avea o fetiță.

„Da, m-am întrebat foarte mult timp cum aleg părinții numele copiilor lor, pentru că mi se pare un aspect important având în vedere faptul că știi foarte puține lucruri despre copilul tău în momentul în care îi alegi niște nume pe care el o să le poarte în spate pentru tot restul vieții. Eram curioasă de cum se întâmplă chestia asta. Inițial, noi am crezut că avem fetiță, pentru că pe vremea cu anxietatea mea, încercând să mă vindec, am mers la tot felul de terapii speciale și vreo doi terapeuți mi-au spus că eu o să fiu mamă de fete, pentru că am această energie masculină care trebuie echilibrată cu cea feminină și că am nevoie de niște prezențe feminine care să îmi înmoaie sufletul și energia”, a mărturisit artista pe InstaStory, potrivit Spynews.ro.

Medicul care supraveghează sarcina artistei i-a spus pacientei sale că va avea o fetiță, asta pentru ca surpriza de la petrecerea de „gender reveal” să fie una și mai mare.

„După care doamna doctor, pe la vreo zece săptămâni de sarcină și-a dat seama de sexul bebelușului, pentru că era foarte evident și a încercat să ne facă o glumă tocmai ca petrecerea pe care am organizat-o să aibă mai mult farmec, așa că ne-a spus că o să fie fetiță”, a mai adăugat ea.

„Mă blocasem la un băiețel cu ochii verzi, pe care să-l cheme Sasha”

Theo Rose a povestit cum a ales numele bebelușului. Sasha îl va chema pe băiețelul artistei și al regizorului Anghel Damian. Ea și-a dorit dintotdeauna un băiețel cu ochii verzi, iar vestea falsă că va avea fetiță o dăduse puțin peste cap.

„Treaba a stat în felul următor, de fapt, la controlul de zece săptămâni, doamna doctor a avut o reacție în fața monitorului, analizându-ne copilul și noi am presupus că e clar ce se întâmplă, copilul nostru stă foarte bine la anumite capitole și, evident, o să avem băiat. Atunci doamna doctor, pentru că știa că vrem să facem petrecerea aia, a încercat să disimuleze și ne-a zis că sunt mai mari șanse să fie fetiță și în toată zăpăceala aia o crezi pe cuvânt, că nu mai știi la ce să te gândești. În ziua petrecerii, deși eram aproape siguri că vom avea fetiță, eu speram în sufletul meu că voi avea un băiat, pentru că mă blocasem pe numele Sasha, pur și simplu mi-a venit în minte numele ăsta, ca să înțelegeți cum l-am ales, nu l-am ales, mi-a venit în minte și mă blocasem și, deși există și fete pe care le cheamă Sasha, eu nu mi-am imaginat niciodată că voi avea o fetiță pe care să o cheme așa. Mă blocasem la un băiețel cu ochii verzi, pe care să-l cheme Sasha”, a dezvăluit artista.

