Theo Rose este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, iar recent și-a făcut debutul în actorie. Cântăreața a povestit la podcastul lui Horia Brenciu că l-a cunoscut pe Anghel Damian la castingul pentru serialul „Clanul”, unde a și primit un rol.

„La casting. El hotăra dacă iau castingul sau nu. Era în comisia castingului. Ești regizor, ești șmecher”, a afirmat artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Povestea lor de dragoste a început la câteva luni după ce Theo Rose a fost acceptată să joace în serialul de la PRO TV.

„M-a sunat Marcel (manager la PRO TV). Eu cu Marcel avem o relație foarte funny pentru că, pe măsură ce s-au întâmplat lucruri la PRO TV, și el și eu descopeream că se mai poate întâmpla încă o chestie, el mă întreba și eu ziceam «da» la tot. Întâmplarea face că fix cu o zi înainte refuzasem un rol într-un film. M-am sfătuit și eu cu ai mei, cu managerii, am stabilit că poate nu e pentru mine rolul ăla. Dar, în sufletul meu, eu am regretat. Că era șansa mea să joc în ceva. Îmi doream tare. Eram la Alessandra acasă, vorbisem despre asta. Și îmi sună telefonul. Când mă uit, Marcel. Și îmi zice așa: «Fii atentă: anul ăsta ai fost la Vorbește lumea ai prezentat, ai fost la Masked Singer, ai prezentat și Super Star și acum te fac actriță»”, a povestit Theo Rose, potrivit unica.ro.

Recomandări CAMERA ASCUNSĂ. Cum s-au schimbat lucrurile în spitalul din România unde acum o lună o tânără de 24 de ani năștea pe asfalt

Și a continuat să povestească: „Nu am avut nicio așteptare, nu știam ce seriale mai face Pro TV. «Se face un casting, vrei să te duci la el?» Mă duc! Și am stabilit ora și data când trebuie să mă prezint la casting. Am plecat la casting cu Gospodin, am învățat textul pe drum, eu conduceam, el ținea foaia. Am învățat textul, am învățat că am abilitatea asta, fac poză la foaie cu ochii și îl rețin imediat. Și am ajuns la casting. Eu nu l-am luat în serios, așteptau acolo actori de tot felul. M-au chemat, am intrat, și acolo erau Anghel, alți doi regizori ai serialului, și producătoarea noastră, Delia și o cameră. Am intrat ca un soare, mai că am trântit ușa de perete de emoții”.

„Anghel era foarte calm, nici el nu cred că a avut cine știe ce așteptări”

Theo Rose își amintește că Anghel era foarte calm și că a fost impresionată de modul în care acest explica. „Anghel era foarte calm, nici el nu cred că a avut cine știe ce așteptări. Ne-a explicat situația. Eu îl urmăream cu foarte mare atenție, fără să îmi închipui că «ce îmi place mie de omul ăsta». A fost un impact așa, că eu îl mai văzusem în VLAD. Dar nu știam ce face el aici, care e treaba, că el pentru mine era actor. Era foarte calm, foarte blând. Și mă uitam la el cu fascinație că îmi spune după fiecare dublă, «hai să facem, dar hai să schimbăm următoarele lucruri». Și mă uitam la el cum explica și mă vedeam pe mine. A fost de parcă mă vedeam pe mine încercând să fac pe cineva să facă, explicând cu blândețe”, a mai spus cântăreața.

Recomandări O profesoară plecată din România care predă în SUA intervine în polemica literară a momentului: Revolta cititorilor

Actrița din serialul „Clanul” mărturisește că a început să interacționeze cu Anghel Damian când au început filmările pentru proiectul de la PRO TV. De la casting și până la filmări au trecut câteva luni bune.

„Au trecut luni de zile până am început filmările, timp în care nu am interacționat în niciun fel. După care am început repetițiile”, a mai spus Theo Rose.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Cum arată acum Gabriela, VĂDUVA lui Gheorghe Dinică. Transformarea e INCREDIBILĂ

Viva.ro Dana Marijuana trăiește cu fiica ei într-un container, fără lumină sau căldură. Cum a ajuns așa artista: 'Nu avem nici...'

AVANTAJE.RO Diagnosticată cu cancer la plămâni și metastaze pe creier, Rona Hartner face declarații de pe patul de spital

FANATIK.RO Ce mâncare a primit o turistă într-un hotel de 5 stele din Turcia. Sejurul a costat-o 2300 de euro: „Calitate foarte proastă”

Știrileprotv.ro Kanye West și Bianca Censori, interziși pe viață de o companie de bărci din Veneția, după apariția indecentă în public

Observatornews.ro "Să nu plece de aici". Noi imagini de după accidentul mortal din Popeşti-Leordeni provocat de un fost poliţist băut şi drogat. A vrut să fugă de la locul impactului

Orangesport.ro OUT de la Farul după eliminarea din Conference! Gică Hagi a început curăţenia după ratarea visului european

Unica.ro Ce a povestit ultima soție a lui Hugh Hefner. Când s-au căsătorit, ea avea 21 ani, el 81. Detalii din dormitorul conjugal