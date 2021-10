Theo Rose, fără lenjerie intimă la un eveniment. Cântăreața a fost admirată de toată lumea, inclusiv de Cătălin Botezatu

Într-o rochie neagră, lungă, foarte mulată pe corp, Theo Rose și-a făcut apariția aseară la evenimentul care a avut loc în București și la care au participat multe vedete printre care Andreea Marin, Anamaria Prodan, Elisabeta Lipă, Daniel Pavel, Cătălin Botezatu.

Articolul vestimentar i-a pus vedetei formele în evidență, mai ales că într-o parte rochia era foarte decupată, prinsă doar cu un șiret negru. Chiar atunci când s-a urcat pe scenă pentru a primi premiul, s-a putut observa cu lejeritate că Theo Rose nu a purtat lenjerie intimă, fapt ce l-a recunoscut și ea, pe Instagram.

„Dacă vă zic, crăpați de râs. Vedeam că toți oamenii care veneau să își ia premiul aveau un discurs pregătit sau erau oameni cu experiență, știau cum să spună, cu mulțumiri, cu din alea. M-am gândit, uite mă, nu m-am pregătit și eu de acasă să zic și eu câteva vorbe deștepte aici la oamenii aceștia, să-i impresionez. Am venit așa, nu știu să zic nimic. Și când mă uitam așa prin sală l-am văzut pe Cătălin Botezatu.

El îmi știe retardul și dacă îi zic că nu am chiloți pe mine leșină de râs. Următorul gând a fost să tac din gură, să nu mă fac de râs. N-am chiloți astăzi. Așteptam cu nerăbdare să spun asta, a fost un an extraordinar pentru mine, într-adevăr, an pentru care am muncit mult.

Știu că Dumnezeu m-a înzestrat cu câteva calități importante”, a povestit Theo Rose legat de momentul de pe scena evenimentului, în mediul online.

La Gala Performanței și Excelenței, eveniment ce are loc de 11 ani de zile, Theo Rose a fost admirată de cei prezenți, dar și de Cătălin Botezatu. Cântăreața și creatorul de modă se cunosc foarte bine, au făcut parte din același proiect la Kanal D, e vorba despre emisiunea „Bravo, ai stil”.

Foto: Facebook Adela Diaconu

