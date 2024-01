În prezent, Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri, deși la început relația lor a stârnit multe controverse. Regizorul serialului „Clanul” a avut o relație discretă timp de 9 ani cu Lia Bugnar, actrița care e mai mare cu 23 de ani decât el. Povestea lor de dragoste s-a încheiat subtil, iar Anghel Damian a făcut primul pas către Theo Rose.

La polul opus, cântăreața avea o relație de 5 ani cu Alex Leonte, nepotul lui Nea Mărin. Invitată la podcastul Anamariei Prodan, Theo Rose a mărturisit că a pus punct poveștii de dragoste cu iubitul ei, după ce Anghel Damian i-a mărturisit că nu mai formează un cuplu cu Lia Bugnar.

„Anghel a venit la mine și mi-a zis că a terminat relația cu Lia Bugnar”

Theo Rose a povestit că a existat o chimie foarte puternică între ea și tatăl fiului ei, însă nu și-au dat frâu sentimentelor până când nu au încheiat relațiile pe care le aveau la momentul respectiv.

„A durat mult până să fim împreună, pentru că până am început filmările, de la castingul pe care l-am avut, au fost câteva luni în care nu s-a întâmplat nimic, nu ne-am văzut, după care am început repetițiile și filmările și tot așa nu s-a întâmplat nimic. Atunci când s-a întâmplat totul a fost ceva nevorbit.

Era o chestie din ochi între noi doi. Eu o perioadă am încercat să fug de lucrul ăsta. Sunt o fată cu picioarele pe pământ, am mai zis asta, nu mă bag cu capul înainte, am stat să calculez lucrurile, să nu fac vreo prostie, nu am vrut să stric nicăieri nimic. Era o tensiune între noi doi care se simțea, am încercat să stau departe să nu se mai simtă nimic, iar într-o zi el a venit la mine și mi-a zis că el a terminat relația (cu Lia Bugnar – n.r) fără să știe dacă eu vreau să fiu cu el sau nu. După care am terminat și eu relația pe care o aveam și am fost împreună”.

„Până acum nu am cunoscut așa ceva, un bărbat cu atâtea calități, niciodată”

Când vine vorba despre tatăl copilului ei, Theo Rose are numai cuvinte de laudă. Artista mărturisește că Anghel Damian este bărbatul perfect pentru ea și nici nu își imagina că poate exista un om atât de bun și iubitor precum acesta.

„Nu este greu, nu a fost greu deloc, eu cred că era normal. Cred că o să îmi fie greu, aproape imposibil mie, cel puțin, să mai găsesc un bărbat ca el pentru mine. Până acum nu am cunoscut așa ceva, un bărbat cu atâtea calități, niciodată. Dacă le-aș fi scris pe toate pe-o foaie aș fi zic «du-te bă că nu există așa ceva». Cea mai importantă calitate a lui este că e iubitor și la noi acasă este cald. Este foarte atent la mine, la copil, este matur, este foarte deștept. Toate lucrurile astea mă țin foarte atentă la el”.

Discuția pe care Theo Rose a avut-o cu Lia Bugnar

Invitată la podcastul Anamariei Prodan, Theo Rose a fost foarte deschisă și a făcut dezvăluiri despre viața sa personală. De mai bine de doi ani, cântăreața formează un cuplu cu Anghel Damian și împreună au un băiețel pe nume Sasha Ioan. Povestea lor de dragoste a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că se știa că artista avea o relație serioasă cu Alex Leonte, nepotul lui Nea Mărin.

De-a lungul timpului au existat mai multe speculații conform cărora relația dintre Theo Rose și Lia Bugnar ar fi tensionată. Cele două au lucrat chiar împreună pentru serialul „Clanul”. Invitată la podcastul Anamariei Prodan, cântăreața a mărturisit că a avut o scurtă discuție cu Lia Bugnar, care a asigurat-o că nu are nimic împotriva lor.

„Foarte puțin (n.r. – a vorbit cu Lia Bugnar). A vrut să îmi spună că putem fi ok. Ce a fost, a fost și putem avea o relație. Își iubește personajele și putem fi în regulă”, a declarat Theo Rose, în podcastul Anamariei Prodan.

