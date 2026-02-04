Recent, Theo Rose a vorbit despre un episod, în care fiul ei a reușit să o surprindă, după o perioadă petrecută la bunici, la Izvoare. Mai exact, tatăl lui Theo Rose i-a arătat micuțului câteva tehnici de autoapărare, iar el le-a exersat pe mama lui.

„Tata îl învață autoapărare, acasă, la Izvoare, când merge în weekend. Îl antrenează la fotbal și la box și ne boxează pe toți…nu vă dați seama în ce fel. Noi încercăm să corectăm chestia asta și eu am luptele mele cu tata să înceteze cu lecțiile de box, că nu suntem la vârsta la care să înțelegem că e o joacă. Alaltăieri mi-a dat un pumn în ochi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

După care, a venit în casă și mi-a zis ceva profund. Mi-a zis: ‘Iartă-mă, mami. Ție îți curge sânge din ochi? N-am vrut’. Nu îmi curgea sânge din ochi, dar asta și-a imaginat el după, că a lovit-o pe mami și a lăsat-o acasă sângerând. Eu nu i-am spus nimic după ce m-a lovit, tocmai ca să nu spun ceva nepotrivit. Încerc să fiu atentă la ce scot pe gură”, a povestit Theo Rose, la un post de radio.

Theo Rose le-a dezvăluit fanilor recent, cum arată o zi din viața ei. „Vreți să vă zic cum a arătat cea mai bună zi din viața mea, din ultimul timp? Deci, nu pe nu știu ce plajă sau vreun parc de distracții ori la cumpărături. Fiți atenți: m-am trezit, am mâncat, m-am dus la biserică. M-am întors, m-am schimbat, m-am dus la sală. M-am întors de la sală, am făcut baie, am mâncat, m-am băgat la somn. M-am trezit, am gătit (asta este o noutate) șnițele cu cartofi zdrobiți și cu salată. I-am așteptat pe mama, pe tata și pe Sasha, am mâncat împreună, am băut un ceai și ne-am băgat la somn”, a povestit cântăreața, pe Instagram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE