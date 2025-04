„Sărbătoritul zilei”, a scris Adrian Mutu în descrierea postării. Tiago Mutu este fiul cel mic al lui Adrian Mutu, în vârstă de 46 de ani, din actualul lui mariaj cu Sandra, în vârstă de 32 de an. Antrenorul de fotbal este tatăl a patru copii din trei căsnicii.

O postare separată îi arată pe Adrian Mutu, soția lui, Sandra, și fiul lor, Tiago, îmbrățișați în Dubai. „La mulți ani, iubitul meu”, a scris antrenorul în dreptul imaginii.

Adrian Mutu are patru copii, doi fii și două fiice, din trei căsnicii. Alături de prima soție, actrița Alexandra Dinu (44 de ani), Adrian are un fiu, Mario, în vârstă de 22 de ani.

Din căsnicia cu fotomodelul Consuelo Matos Gomez, fostul jucător de fotbal are două fiice, Adriana (18 ani) și Maya (16 ani), iar din actualul mariaj cu Sandra Mutu mai are un băiat, Tiago (8 ani).

„Nu pot să spun că nu și nu pot să spun că da. De ce? Pentru că nu știu ce urmează. Eu cu soția mea vorbesc. Ne-ar plăcea, nu spunem nu. (…) Dacă e să fie, bine, dacă nu… Nu mă gândesc în mod special nici dacă da, nici dacă nu, pentru că am deja copii”, a mai declarat fostul jucător de fotbal, în podcastul „Tare de tot cu Viorel Grigoriu”.

Adrian Mutu, în vârstă de 45 de ani, și Sandra, în vârstă de 31 de ani, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. S-au căsătorit în 2016 și au împreună un băiețel, pe Tiago. În cadrul unui interviu, Adrian a dezvăluit cum și-a cerut partenera de soție.

„Eu am stat 4 luni într-un hotel. Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o, pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție. Eram împreună și am plecat în India. Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Ca să fii convins că poți conviețui cu o persoană, du-te în India și în Maldive și stai o lună. Ori la balamuc ori la prea multă liniște. Și dacă vă întoarceți împreună…

Era o nebunie totală și nu aveam ce face. Nu mă duceam decât la antrenament. Plecam cu o oră, o oră și jumătate înainte să ajungem. Cum ieșeai din curtea hotelului dădeai de o aglomerație incredibilă. Se băgau peste tot, claxonează încontinuu și toate mașinile care erau se băgau puhoi. Nu era niciun respect între conducătorii auto”, a declarat Adrian Mutu, recent, potrivit Fanatik.

