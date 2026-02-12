Timucin Esen, căci despre el este vorba, s-a născut pe 14 august 1973, în Adana (Turcia), și este personaj principal în „Pe mânini bune” (titlu original: „Hekimoglu”), un serial din Turcia care este un remake al celebrei producții americane „Dr. House”.

Timucin Esen joacă în serialul „Pe mânini bune” de pe Kanal D

Actorul turc îi dă viață lui Ateș Hekimoglu, un doctor genial, charismatic, cu o personalitate complexă. Timucin Esen intră excepțional în pielea celebrului personaj, e un actor versatil, care impresionează de fiecare dată prin interpretările sale și care a cucerit deja publicul din România cu rolul avocatului Kadir Aydin din serialul „Gulperi”.

Timucin Esen are părinți avocați originari din Nigde, care au lucrat la „Administrația de Stat a Apelor”, motiv pentru care, până la vârsta de șapte ani, actorul și-a petrecut copilăria în locuințele de serviciu ale barajului Keban. În perioada gimnaziului, el și-a descoperit pasiunea pentru muzică, iar părinții l-au încurajat să-și dezvolte abilitățile.

Actorul turc Timucin Esen îi dă viață lui Ateș Hekimoglu în serialul „Pe mâini bune”, adaptare după „Dr. House”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

După ce a absolvit un liceu de elită, Colegiul TED din Ankara, Timucin Esen și-a continuat studiile timp de doi ani la Departamentul de Teatru din cadrul Conservatorului de Stat al Universității Hacettepe din Ankara. În această perioadă, a început să cânte și obișnuia să susțină recitaluri în localuri.

S-a transferat ulterior la Departamentul de Teatru de la Universitatea de Arte Frumoase Mimar Sinan din Istanbul, unde a și absolvit. După ce a studiat Teatru în Italia, Timucin Esen a locuit șapte ani în SUA, unde a urmat un masterat la „Institutul de Arte din California”, cu specializare în regie, și a lucrat cu celebrul profesor de actorie Larry Moss.

Actorul și-a împlinit visul american, apoi s-a întors în Turcia

În perioada în care a locuit în SUA, cel care îl interpretează pe doctorul Ateș Hekimoglu și-a câștigat existența cu job-ul de clovn la petrecerile pentru copii. De asemenea, el a mai lucrat și ca bonă, muncă dificilă, pe care a făcut-o însă cu drag.

Pe durata șederii în SUA, Timucin Esen a realizat „Cikmaz Sokak”, producție cu caracter documentar, filmată cu un fir narativ aparte, pe străzile din cartiere mărginașe, ce-i are în distribuție pe Engin Gunaydin și Olgun Șimșek.

Revenit în țara natală, actorul a jucat rolul polițistului Hakkı Aga în serialul „Gurbet Kadini”, unde a împărțit același cadru cu celebra Fatma Girik. A urmat filmul „Gonul Yarasi”, în care l-a interpretat pe Halil, un bărbat care ar merge până la capătul lumii pentru dragoste, prestație care i-a adus premiul pentru cel mai bun rol secundar la „Festivalul Internațional de Film Portocala de Aur” din Antalya și încă unul din partea SIYAD (Asociația Criticilor de Film din Turcia). Iar acestea sunt doar două exemple din lungul șir de roluri pentru care a primit aprecierea publicului și a criticilor.

Muzica, una dintre marile pasiuni ale vedetei

Timucin Esen este pasionat și de muzică, aceasta regăsindu-se în activitățile pe care le-a desfășurat de-a lungul timpului. De altfel, dragostea sa pentru muzică iese în evidență și în serialul „Pe mâini bune”, unde doctorul Ateș Hekimoğlu nu se desparte de chitara sa.

În anul 2011, Timucin Esen lansa albumul „Mayhoş” și interpreta genericul în „Galip Derviș”. Iar în anul 2018 și-a surprins fanii în filmul „Muslum”, care prezintă viața celebrului artist Muslum Gurses, producție în care Timucin Esen îl portretizează magistral pe protagonist, îmbinând extraordinar actoria și muzica.

În prezent, Timucin Esen poate fi văzut la Kanal D, în serialul „Pe mâini bune”, difuzat miercuri și joi, de la ora 23.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără oficial Carrefour România. Detaliile afacerii
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
GSP.RO
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.RO
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Avantaje.ro
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Casa memorială din Constanța a marelui doctor Alexandru Pesamosca a ajuns o ruină. Medicul pediatru și-a câștigat pentru eternitate supranumele de „Îngerul Copiilor”
Știri România 13:00
Casa memorială din Constanța a marelui doctor Alexandru Pesamosca a ajuns o ruină. Medicul pediatru și-a câștigat pentru eternitate supranumele de „Îngerul Copiilor”
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul rapid pentru cocaină făcut de Marian Ceaușescu. Avocat: „Domnul primar nu este idiot să facă teste dacă era drogat”
Știri România 11:50
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul rapid pentru cocaină făcut de Marian Ceaușescu. Avocat: „Domnul primar nu este idiot să facă teste dacă era drogat”
Parteneri
Cum a decis lăcomia unui rege al Ungariei destinul Valahiei. Compromisurile pe care a fost nevoit să le facă urmașul învingătorului de la Posada
Adevarul.ro
Cum a decis lăcomia unui rege al Ungariei destinul Valahiei. Compromisurile pe care a fost nevoit să le facă urmașul învingătorului de la Posada
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Fanatik.ro
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Parteneri
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Elle.ro
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea. Mesajul revoltător primit de actor. Polițiștii au luat măsuri
Stiri Mondene 12:53
Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea. Mesajul revoltător primit de actor. Polițiștii au luat măsuri
Viața neștiută a Iuliei Vântur în India. Cu ce momente grele s-a confruntat vedeta: „Cea mai neagră perioadă”
Stiri Mondene 12:45
Viața neștiută a Iuliei Vântur în India. Cu ce momente grele s-a confruntat vedeta: „Cea mai neagră perioadă”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
"Cât de idioţi suntem?" Reacţia virală a unui turist străin impresionat de facilităţile "verzi" din Sibiu 
ObservatorNews.ro
"Cât de idioţi suntem?" Reacţia virală a unui turist străin impresionat de facilităţile "verzi" din Sibiu 
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie
Libertateapentrufemei.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie
Parteneri
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.ro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Mediafax.ro
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
KanalD.ro
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților

Politic

Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 11 feb.
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 11 feb.
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se aduc în instanță
Fanatik.ro
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se aduc în instanță
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe