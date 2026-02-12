Timucin Esen, căci despre el este vorba, s-a născut pe 14 august 1973, în Adana (Turcia), și este personaj principal în „Pe mânini bune” (titlu original: „Hekimoglu”), un serial din Turcia care este un remake al celebrei producții americane „Dr. House”.

Timucin Esen joacă în serialul „Pe mânini bune” de pe Kanal D

Actorul turc îi dă viață lui Ateș Hekimoglu, un doctor genial, charismatic, cu o personalitate complexă. Timucin Esen intră excepțional în pielea celebrului personaj, e un actor versatil, care impresionează de fiecare dată prin interpretările sale și care a cucerit deja publicul din România cu rolul avocatului Kadir Aydin din serialul „Gulperi”.

Timucin Esen are părinți avocați originari din Nigde, care au lucrat la „Administrația de Stat a Apelor”, motiv pentru care, până la vârsta de șapte ani, actorul și-a petrecut copilăria în locuințele de serviciu ale barajului Keban. În perioada gimnaziului, el și-a descoperit pasiunea pentru muzică, iar părinții l-au încurajat să-și dezvolte abilitățile.

După ce a absolvit un liceu de elită, Colegiul TED din Ankara, Timucin Esen și-a continuat studiile timp de doi ani la Departamentul de Teatru din cadrul Conservatorului de Stat al Universității Hacettepe din Ankara. În această perioadă, a început să cânte și obișnuia să susțină recitaluri în localuri.

S-a transferat ulterior la Departamentul de Teatru de la Universitatea de Arte Frumoase Mimar Sinan din Istanbul, unde a și absolvit. După ce a studiat Teatru în Italia, Timucin Esen a locuit șapte ani în SUA, unde a urmat un masterat la „Institutul de Arte din California”, cu specializare în regie, și a lucrat cu celebrul profesor de actorie Larry Moss.

Actorul și-a împlinit visul american, apoi s-a întors în Turcia

În perioada în care a locuit în SUA, cel care îl interpretează pe doctorul Ateș Hekimoglu și-a câștigat existența cu job-ul de clovn la petrecerile pentru copii. De asemenea, el a mai lucrat și ca bonă, muncă dificilă, pe care a făcut-o însă cu drag.

Pe durata șederii în SUA, Timucin Esen a realizat „Cikmaz Sokak”, producție cu caracter documentar, filmată cu un fir narativ aparte, pe străzile din cartiere mărginașe, ce-i are în distribuție pe Engin Gunaydin și Olgun Șimșek.

Revenit în țara natală, actorul a jucat rolul polițistului Hakkı Aga în serialul „Gurbet Kadini”, unde a împărțit același cadru cu celebra Fatma Girik. A urmat filmul „Gonul Yarasi”, în care l-a interpretat pe Halil, un bărbat care ar merge până la capătul lumii pentru dragoste, prestație care i-a adus premiul pentru cel mai bun rol secundar la „Festivalul Internațional de Film Portocala de Aur” din Antalya și încă unul din partea SIYAD (Asociația Criticilor de Film din Turcia). Iar acestea sunt doar două exemple din lungul șir de roluri pentru care a primit aprecierea publicului și a criticilor.

Muzica, una dintre marile pasiuni ale vedetei

Timucin Esen este pasionat și de muzică, aceasta regăsindu-se în activitățile pe care le-a desfășurat de-a lungul timpului. De altfel, dragostea sa pentru muzică iese în evidență și în serialul „Pe mâini bune”, unde doctorul Ateș Hekimoğlu nu se desparte de chitara sa.

În anul 2011, Timucin Esen lansa albumul „Mayhoş” și interpreta genericul în „Galip Derviș”. Iar în anul 2018 și-a surprins fanii în filmul „Muslum”, care prezintă viața celebrului artist Muslum Gurses, producție în care Timucin Esen îl portretizează magistral pe protagonist, îmbinând extraordinar actoria și muzica.

În prezent, Timucin Esen poate fi văzut la Kanal D, în serialul „Pe mâini bune”, difuzat miercuri și joi, de la ora 23.00.

