Născuți în același oraș, fiecare cu 25 de ani petrecuți pe scene, cei doi cântă pentru prima oară împreună pentru succesul unei piese noi, ”Suflete aproape”.

“Este un cântec frumos, căruia i-am scris muzica și versurile, m-am ocupat chiar și de videoclip. Este o premieră și pentru mine și cred că melodia, prin interpretarea aparte a lui Paul (Fuego – n.r.), se va bucura de mult succes”, este convins Raoul, Rareș Borlea (40 de ani), care în ultimii ani i-a compus mai multe melodii Mirabelei Dauer și chiar au înregistrat împreună mai multe cântece.

Paul Surugiu (stânga) și

Rareș Borlea, în primii ani de școală

“Nu știu de ce se crede că eu și Paul suntem certați. Suntem amândoi din Turda, am făcut în copilărie multe spectacole școlare de teatru, apoi de muzică ușoară. Amândoi am făcut parte dintr-un ansamblu, o trupă mai mare. Însă dintre toți, noi, ca să zic asa, am fost mai norocoși, am ajuns mai cunoscuți”, ne povestește Raoul despre perioada când s-a aflat pe scenă cu Paul Surugiu Fuego (42 de ani).

Amândoi creditați la începuturile lor de mari artiști, Paul Surugiu de marea solistă de muzică populară Irina Loghin ori de poetul basarabean Grigore Vieru, iar Raoul de Mirabela Dauer, artiștii originari din Turda au cunoscut afirmarea prin propria muncă și “fronturi” diferite. La ora actuală, Fuego este unul dintre cei mai populari soliști din România, iar Raoul a tins mai degrabă să fie aproape de diaspora, în special cea din Statele Unite.

