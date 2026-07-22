Declarația a fost făcută în timpul participării sale la podcastul britanic „Dish”, unde Tom Holland a răspuns fără ezitare la o întrebare despre persoana alături de care și-ar petrece o vacanță în Grecia.

Invitat la podcastul prezentat de DJ-ul Nick Grimshaw și de chef Angela Hartnett, Tom Holland a participat la o rundă de întrebări rapide. Întrebat cu cine și-ar dori să plece într-o vacanță în Grecia, actorul în vârstă de 30 de ani a oferit un răspuns care a atras imediat atenția.

„Cred că probabil cu soția mea ar fi cel mai bine. Ar fi puțin ciudat dacă aș spune: «Scuze, iubito, de fapt merg 10 zile în Mykonos cu Matt Damon»”, a glumit Tom Holland. Gazda podcastului a continuat gluma, imaginându-și o vacanță a celor doi actori în Grecia, spre amuzamentul tuturor.

Nu este prima dată când starul din „Spider-Man” vorbește despre Zendaya în timpul promovării filmului „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan. Într-un interviu acordat anterior, Tom Holland a povestit că a discutat cu soția sa înainte de a accepta rolul lui Telemachus.

Cum a acceptat Tom Holland rolul din The Odyssey

„M-am așezat cu Z și i-am spus: «Mi s-a oferit acest film». Ea m-a întrebat: «De către cine?». I-am răspuns: «Este cel mare». Ea a spus: «Chris?». I-am răspuns: «Da, Christopher Nolan»”, și-a amintit actorul.

Acesta a continuat în glumă: „Z mi-a spus: «Te părăsesc dacă nu accepți The Odyssey»”. Prezent lângă Tom Holland, Christopher Nolan a răspuns zâmbind: „Ei bine, atunci trebuie să-i mulțumesc ei”.

Tom Holland a făcut o altă referire la căsnicia cu Zendaya și într-un interviu pentru Wired, în care distribuția filmului The Odyssey a răspuns întrebărilor fanilor. Întrebat dacă personajul Athena, interpretat de Zendaya, îl iubește romantic pe Odysseus, interpretat de Matt Damon, actorul a răspuns imediat: „Nu, pentru că este căsătorită cu mine”.

Matt Damon a apreciat răspunsul și a comentat zâmbind: „Da. Răspuns foarte bun”. Mai târziu, când a fost întrebat ce îl învață Athena pe Telemachus în film, Matt Damon a spus: „Dragostea adevărată”. Iar Tom Holland a fost de acord: „Da”.

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Tom Holland și Zendaya s-au cunoscut în timpul probelor pentru filmul „Spider-Man: Homecoming” din 2017, iar relația lor a devenit publică în iulie 2021. În această vară, cei doi pot fi văzuți împreună pe marile ecrane în The Odyssey, iar la sfârșitul lunii iulie vor reveni și în universul Marvel, odată cu lansarea filmului „Spider-Man: Brand New Day”.

Law Roach a confirmat nunta dintre Tom Holland și Zendaya

Law Roach, stilistul actriței, a confirmat în urmă cu doar câteva luni că Tom Holland și Zendaya s-au căsătorit în secret, chiar dacă nimeni nu oferise detalii oficiale despre eveniment.

„Nunta a avut deja loc. Ați ratat-o”, a spus Law Roach pe covorul roşu al galei SAG Actor Awards 2026.

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