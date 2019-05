Totul despre Duncan Laurence, câștigătorul concursului Eurovision! Este al doilea bisexual care reprezintă Olanda: „Sunt mândru că am șansa să arăt ce sunt și cine sunt!”

Duncan s-a născut în Olanda, în comuna Hellevoetsluis. Are 25 de ani și și-a început cariera muzicală la Rock Academy din Tilburg, una dintre cele mai mari școli de muzică, acolo unde a făcut parte din mai multe trupe școlare.

După absolvire a înființat alături de un prieten formația The Slick & Suited, cu care a participat în 2015 la Eurosonic Noorderslag. În cadrul acestui festival renumit la nivel mondial, în ultimii ani au mai cântat și alți participanți ai Eurovision: Kristian Kostov (Rusia), Salvador Sobral (Portugalia) sau formația Blanche (Belgia).

A cucerit topurile și din Coreea de Sud

Duncan a participat la cel de-al cincilea sezon de la „Vocea Olandei”, iar în audiețiile pe nevăzute a interpretat o piesă a artistului britanic Ed Sheeran. Trei din cei patru antrenori s-au întors, mai puțin cântăreața olandeză, Trijintje Oosterhui. A ales să facă parte din echipa cântăreței Ilse DeLange, dar nu a reușit să ajungă în finală.

Chiar și așa a continuat să colaboreze cu Ilse, iar într-un interviu acordat înainte de Eurovision a dezvăluit că ea a fost prima care a ascultat piesa „Arcade”, folosind un cont comun de Dropbox. Artistei i-a plăcut piesa și i-a spus că e perfectă pentru Eurovision, continunând să-i ofere acestuia sfaturi.

Puțină lume știe, dar în timp de piesa „Arcade” cucerea topurile muzicale din Olanda, Duncan a scris o altă piesă, „Closer”, care a devenit instant mare hit în Coreea de Sud. Toate posturile de radio și de televiziune au difuzat-o, iar premiile au început să curgă, fiind numit în scurt timp unul dintre cei mai buni compozitori. „Am început acum un an să fiu și compozitor. Eram un cântăreț obișnuit. Scriam melodiile în dormitorul meu!”, recunoaște Duncan.

„Sunt bisexual! A fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut în viața mea”

Până acum, Duncan nu a dorit să ofere prea multe detalii despre legătura lui personală cu versurile piesei câștigătoare a Eurovision. Presa din Olanda a scris că ar fi dedicate unei persoane apropiate care a murit la o vârstă destul de fragedă. „Arcade” fiind un cântec foarte personal, cu multe sentimente în versurile sale. „Nu am îndrăznit să visez că voi câștiga acest trofeu. Dar despre asta este vorba la Eurovision și de aceea iubesc acest concurs. Toată lumea m-a văzut câștigător, iată că predicțiile s-au îndeplinit”, a dezvăluit artistul după finala câștigată.

Nu este niciun secret că pe scena Eurovision în ultimii ani au participat mai mulți fani ai LGBT. Duncan Laurence este bisexual și are un prieten! „Acum câțiva ani am ieșit și am spus că sunt bisexual! A fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut în viața mea. Nu pentru că nu pot să aleg între fete și băieți… Pur și simplu, alegerea mea este clară. Mă îndrăgostesc de o persoană, iar acum mă simt norocos că am găsit-o! Sunt mai mult decât un artist, sunt o persoană, sunt o ființă vie, sunt bisexual, sunt muzician! Și sunt mândru că am șansa să arăt ce sunt și cine sunt. Iubesc oamenii și îi iubesc pentru ceea ce sunt!”, spune Duncan. El este cel de-al doilea bisexual care reprezintă Olanda într-o finală de Eurovision. A mai făcut-o Douwe Bob, în 2016, la concursul din Stockholm, Suedia.

România n-a prins finala la cea de-a 20-a participare

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, au participat 41 de ţări, după ce Ucraina a renunţat. România a participat anul acesta, în a doua semifinală, pentru a 20-a oară în concurs, dar nu s-a calificat în finală.

Olanda s-a clasat, astfel, pe primul loc la concursul Eurovision, cu 492 de puncte, urmată de Italia, cu 465 de puncte şi Rusia, cu 369 de puncte. Câştigătorul a fost ales în urma voturilor juriilor de specialitate şi fanilor din ţările participante, aceştia din urmă exprimându-şi opţiunea prin SMS sau prin intermediul aplicaţiei mobile dedicate Eurovision. Ediția din acest an din Israel s-a desfășurat sub sloganul „Dare to Dream”. Spectacolul a costat, conform estimărilor, peste 20 de milioane de dolari.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Toto Cutugno, Celine Dion şi Johnny Logan. În 2015, a intrat în cartea recordurilor ca cel mai longeviv concurs muzical din lume.

