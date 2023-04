Aseară, la consiliul de eliminare de la Survivor România 2023, Ionuț Iftimoaie a fost întrebat de prezentatorul Daniel Pavel ce ar schimba la actualele schimbări din competiție. Concurenții au ajuns în etapa individualelor, nu mai există tribul Faimoșilor și tribul Războinicilor.

Ionuț Iftimoaie a ținut neapărat să povestească despre scandalul în care e implicat privind voturile pentru nominalizarea concurenților la eliminare. „Haideți să începem de la ce am făcut și vedem apoi și ce aș fi schimbat. Dacă în consiliul precedent am ales să întăresc strategia Războinicilor refuzând cumva propunerea de ultim moment a foștilor Faimoși de a intra într-un vot strategic cu Krișan, după ce afirmația mea a fost foarte clară: «Carmen este prea târziu, votul meu a fost hotărât deja».

Ionuț Iftimoaie și-a dorit să fie eliminat din concurs Kamara

Deși ei nu mi-au cerut lucrul ăsta, eu am primis votul meu. Fiind om de cuvânt, a trebuit să mi-l țin. După care, în momentul când a urmat celălalt consiliu, eu am zis clar că rămân pe aceeași persoană pe care voiam să o nominalizez, adică pe Kamara. Nu știu cum se face, eu tot vreau să îl nominalizez. Am fost chemat la o discuție de foștii Faimoși pentru a pune la cale o strategie, sincer a fost o strategie sterilă, capcană. (…)

Este adevărat, exista opțiunea în care Alin, purtătorul de colan, să se îndrepte cu nominalizarea pentru mine. Chiar l-am rugat, i-am spus că aș aprecia dacă s-ar îndrepta spre mine să mă informeze înainte, să îmi pot pregăti discursul. M-a interesat și să văd ce vor face ceilalți pentru că eu am împărtășit dorința mea de a-l nominaliza pe Kamara, nu era o noutate pentru nimeni. Aceștia mi-au confirmat că și ei vor merge în aceeași direcție. Eu totuși am încercat să le transmit celorlalți că nu se pot baza pe votul meu. Mi s-a părut o chestiune de corectitudine”, a explicat Ionuț Iftimoaie, care i-a dorit plecarea lui Kamara din concurs. S-a și întâmplat, aseară Kamara a fost eliminat de la Survivor România 2023.

„Ce a urmat, faptul că am văzut că el, Kamara, urma să fie nominalizarea de grup, atunci am votat-o pe Moromete, deși simțeam că nu este în regulă. Atunci m-am dus la Alin și l-am rugat să mă nominalizeze, încât să intru eu cu Kamara la nominalizare și să decidă publicul”, a spus Ionuț Iftimoaie, deranjat fiind de Bianca Patrichi, fosta lui colegă din echipa Faimoșilor.

Ionuț Iftimoaie: „Te-am văzut, Bianca, râdeai ironic. Erai șocată”

„Te-am văzut, Bianca, râdeai ironic. Erai șocată. Ție chiar îți convine că lucrurile s-au întâmplat așa. Din ce am văzut eu, planul lor era ca tu să fii nominalizată apoi”, a spus el către fosta lui colegă din echipa Faimoșilor.

„Nu am nicio problemă dacă o să fiu sau nu nominalizată. Să nu crezi că înțepi cu asta, absolut nicio treabă nu am. Faptul că tu joci la mai multe capete, nu are același sens narativ cu faptul că tu vrei să ajungi în finală, dar fără să treci peste cadavre pentru că tu asta faci. (…)

Noi am zis să îl aducem pe domnul Ionuț alături de noi că spune că este extrădat de noi. Ionuț, a fost doar de bun simț, nu am avut nevoie de votul tău”, a spus concurenta.

„Tu, după ce vorbești cu noi, și stabilești un vot, te duci la alții și faci un K pe nisip că tu votezi Kamara. Totul demonstrează că ești un trădător”, a mai zis ea.

Și Kamara, care a părăsit apoi concursul definitiv, a fost deranjat de strategiile lui Ionuț Iftimoaie. „Ionuț face show și monopolizează orice discuție. Caută să păcălească lumea. (…) Nu mă mai întrerupe, ăsta e stilul tău de politician. Poate mă lași și pe mine să vorbesc. E o chestiune de respect”, a declarat Kamara.

