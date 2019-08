De Florin Ghioca,

Finalul evenimentului a adus pe scenă echipa care a lucrat la realizarea acestuia. Directoul Festivalului, Miruna Berescu a ţinut să le mulţumească tuturor, făcând referire, la fel ca selecţionerul Ludmila Cvikova, la condiţiile tot mai dificile pe care le întâmpină organizatorii unui asemenea eveniment:

„Un festival este la fel, ca şi în cazul unui film, o imensă muncă de echipă, noi depindem unii de alţii, de la echipa tehnică, până la noi, cei care încercăm să vă aducem cele mai bune filme şi cei mai interesanţi invitaţi aici”, a precizat Miruna Berescu.

Gala Anonimul IFF 2019

Aceasta i-a înmânat trofeul actriței Kim Snauwaert, protagonista filmului, prezentă la Gala de Închidere, care a avut loc sâmbătă seara, în faţa unui public numeros.

„Nu am înţeles nimic din ce s-a vorbit aici în seara aceasta, dar am înţeles că am primit un premiu şi sunt extrem de recunoscătoare că ne-a fost acordat! De asemenea, regizoarea mea va fi extrem de fericită. A fost o experienţă extraordinară să fiu aici, în acest festival foarte frumos, cu atât de mulţi oameni cărora le pasă foarte mult şi sunt foarte prietenoşi”, a declarat pe scenă actriţa Kim Snauwaert.

Câştigătoare din Belgia, Spania şi Italia

Premiul Publicului pentru Cel mai bun scurtmetraj românesc, în valoare de 1.000 de Euro, oferit de DACIN-SARA, a fost acordat filmului „Trofeul Tinereții” (r. Răzvan Oprescu), în timp ce Premiul Publicului pentru Cel mai bun scurtmetraj străin, în valoare de 1.000 de Euro a mers către producția spaniolă „Piggy” (r. Carlota Pereda). „La Bête” (r. Filippo Meneghetti) este scurtmetrajul căruia anul acesta Fundația Anonimul i-a acordat Premiul Ovidiu Bose Paștină, în valoare de 1.000 de Euro.

Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, care a avut loc în perioada 5 – 11 august la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, a reunit în selecția competiției de lungmetraj, realizată de Ludmila Cvikova, șase titluri din Israel, Belgia, Suedia, Bulgaria, Iran şi România. Selecția competiției de scurtmetraj, realizată de Ionuț Mareș, a fost compusă din 24 de filme, românești și străine, alese din peste 600 de producții.

Timp de șase zile, publicul Anonimul a văzut 44 de filme, șapte dintre ele facând parte din retrospectiva dedicată regizorului ucrainean Sergei Loznitsa, invitatul special al acestei ediții, ce a primit Trofeul Anonimul pentru contribuția sa la frumusețea cinematografiei universale. De asemenea, în programul festivalului s-au regăsit și proiecții speciale ale unor filme românești ce urmează să intre în circuitul cinematografic în această toamnă, cum sunt „La Gomera”, noul film al lui Corneliu Porumboiu, și „Arest”, cel de-al doilea lungmetraj semnat de Andrei Cohn.

Retrospectiva Anonimul va avea loc în perioada 12-14 septembrie la Cinema Muzeul Țăranului din București.

