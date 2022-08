„Încerc, pe cât se poate, să nu beau rece, să nu mai vorbesc după ce cânt, să fac o pauză vocală. Nu fac mare lucru, sunt mereu pe drumuri. Când merg acasă, fac vocalize terapeutice, ele sunt cele mai importante pentru voce. Atât, în rest nu fac mare lucru”, a declarat Daniela Gyorfi pentru Ego.

Artista a dezvăluit și cum face față programului încărcat din ultima perioadă. „Nu pot să mint și să nu zic că nu este destul de încărcat și sunt puțin obosită, dar mă refac, nu este problemă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Duc! (râde) Îmi place ceea ce fac, am spectacole pe litoral, cânt la câteva terase, am evenimentele mele, nunți și botezuri, mâine și poimâine am concerte în aer liber.

Este important să te trezești dimineața și să faci ceea ce îți place. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru darul pe care mi l-a dat și pentru faptul că sunt chemată la spectacole. Totuși, 30 de ani reprezintă o viață de om”, a declarat Daniela pentru sursa citată.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Divorțează după 20 de ani de relație. Anunț uluitor făcut de soția lui. „Era inevitabil”

Playtech.ro MUTAREA anului în televiziune! Un NUME URIAŞ de la Pro pleacă la Antena 1! Va prezenta un mare show

Observatornews.ro Un şofer de BMW de 23 de ani a provocat un accident mortal în Maramureş, după ce s-a urcat băut la volan. Petru a murit nevinovat la doar 30 de ani

HOROSCOP Horoscop 14 august 2022. Balanțele au parte de o zi senină care ar putea să le rămână în memorie o vreme

Știrileprotv.ro Cel mai mare lac din Italia a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Turist: „Apa nu mai era acolo”

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Gina Pistol a dezvăluit câte kg are. Ar vrea să mai dea jos 4, deși e deja ușurică ușurică