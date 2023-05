Romanița Iovan arată impecabil la 58 de ani. Pentru a se menține în formă, creatoarea de modă ține cont de anumite reguli, de la care nu se abate niciodată.

„Este foarte importantă sănătatea. De exemplu: nu beau alcool, nu am băut niciodată. Am gustat și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu am fumat, nu fumez și nici nu am pierdut nopțile. Este important, într-adevăr”, a spus creatoarea de modă pentru Impact.ro.

Romanița Iovan urmează cu strictețe câteva reguli și încearcă să nu se abată de la ele. „Dacă am adormit la ora 12 sau la ora 1 noaptea, într-o anumită seară, am suferit din punctul ăsta de vedere și am zis că trebuie să recuperez, cumva, acele ore nedormite. Sunt importante toate mișcările astea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mănânc și sănătos, mă îngrijesc. E ceva ce fac de mică. Nu s-a întâmplat acum doi ani sau ceva de genul. Mă întrețin și mă preocupă lucrul ăsta!”, a mai declarat Romanița Iovan în exclusivitate pentru Impact.ro.

Recomandări Cum arată coada de 1 Mai, Ziua Mititeilor, la o măcelărie de cartier, descrisă de un scriitor

„Nu mănânc fast-food, poate foarte rar niște cartofi prăjiți. Nu am un regim de mâncare, ci un regim de viață. Mănânc mai mult salate și verzituri. Am zis întotdeauna că, dacă mănânci verde, rămâi verde. Asta e părerea mea! Mănânc foarte puțină carne, mai mult mănânc pește”, a mai spus creatoarea de modă pentru sursa citată.

Ce facultate vrea să urmeze băiatul Romaniței și al lui Adrian Iovan

Albert Iovan e băiatul Romaniței și al regretatului pilot Adrian Iovan. Ajuns la vârsta de 16 ani, adolescentul știe ce carieră vrea să urmeze, chiar și la ce facultate se va înscrie, după ce va termina liceul.

Romanița Iovan a fost căsătorită cu regretatul pilot Adrian Iovan, iar rodul iubirii lor e Albert. Băiatul a rămas fără tată când avea doar 7 ani, însă el l-a avut alături pe Iulian, logodnicul mamei lui, care îi e bun prieten.

Creatoarea de modă a explicat că are o relație frumoasă cu băiatul ei, sunt chiar foarte buni prieteni. „Noi avem o relație specială, suntem foarte buni prieteni. Vorbim de multe ori să rămânem prieteni, indiferent de vârsta lui. A devenit deja adolescent, are 187 cm, e plin de mușchi, ține mult la aspectul fizic, ține la sănătatea lui.

Ne povestim, iar eu îi povestesc tot și este foarte atent la ceea ce fac. Când plec de acasă, vrea să vadă cum m-am îmbrăcat. E o diferență de 42 de ani între noi, îmi doresc să rămân o mamă tânără pentru el, îmi doresc să rămân prezentă în viața copilului meu, chiar dacă vremurile de schimbă și generația mea înseamnă altceva. Prietenia dintre o mamă și fiul ei este esențială”, a declarat Romanița Iovan într-un interviu pentru Impact.

Playtech.ro Femeia care l-a făcut tată prima oară pe Bănică Jr, TOTAL SCHIMBATĂ! Cum arată mama lui Radu Ştefan

Viva.ro Secretul a ieșit la iveală! Ce s-a întâmplat când Prințesa Diana a confruntat-o direct pe Camilla. Replica pentru amanta lui Charles i-a uimit pe mulți

TVMANIA.RO Survivor România 2023. Când este finala show-ului prezentat de Daniel Pavel la Pro TV

Observatornews.ro Ce salariu primeşte un muncitor din Sri Lanka, după 5 ani în România. Director: Străinii sunt plătiţi mai bine decât românii pentru că muncesc mai mult

Știrileprotv.ro Mesajul scris de liderul unei țări NATO rușilor pe echipamentele militare care vor ajuta Ucraina în contraofensivă | FOTO

FANATIK.RO Ce ascund concurenții de la Survivor România. Carmen Grebenișan i-a dat de gol: „O zic eu!”

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Pe cine a dat vina Simona Halep pentru substanţa interzisă din corpul său! A spus-o pentru prima dată

Unica.ro Fiica lui Mircea Geoană, pregătiri intense de nuntă. Cum a fost surprinsă Mihaela Geoană în Los Angeles. FOTO