Tudor Chirilă şi Florin Piersic jr joacă într-un film cu Samuel Jackson şi Michael Keaton

Trailerul pentru filmul „The Protégé” a fost lansat deja. În producția filmată în România vor apărea Florin Piersic jr, Tudor Chirilă, George Piştereanu şi Cosmin Dominte. Regia a fost făcută de Martin Campbell („The Expendables”, „James Bond -Casino Royale”, „Masca lui Zorro”).

Filmările au avut loc în Bucureşt şi Snagov, în perioada ianuarie-martie 2020, timp de 10 săptămâni. De filmări s-au ocupat peste 200 de tehnicieni români şi peste 100 de figuranţi. Filmul se va lansa pe data de 20 august, scrie sursa citată.

În film apar şi actori cunoscuţi precum Michael Keaton(„Birdman”, „Batman”, „Robocop”), Samuel L Jackson („Jurassic Park”, „Good Fellas”, „Pulp Fiction”) şi Maggie Q.

Directorul de imagine este David Tattersal, directorul de imagine al filmelor Star Wars scrise şi regizate de George Lucas („Ameninţarea Fantomei” – 1999 , „Attack of the clones” – 2002 şi „Revenge of the Sith” – 2005).

