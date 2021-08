„Mie mi se pare că este un titlu de noblețe. Cu atât mai frumos să pleci de la o asemenea familie, dar cu har. Am avut o familie cu har. Tata era totuși intelectualul satului. Săraci, săraci, dar aveam cinci pogoane de pământ, adică două hectare jumate. Eram încadrați la țărani săraci. Tata era și cântăreț de biserică”, spunea maestrul.

Iar poveștile tatălui său sunt demne de un roman: „A fost condamnat la 22 de ani de pușcărie. La Aiud, la Gherla, la Salcia, în Deltă. El și-a luat doctoratul la facultate… A făcut șase ani și jumătate, șapte ani de pușcărie. De ce i-a făcut? Păi, vreau să vă zic că am o hârtie acasă pe care scrie așa: «Justiția își cere scuze!». Tata a fost condamnat pentru că a organizat pe cale armată un detașament de răsturnare a ordinii socialiste. Tata nefăcând armata, el a fost condamnat. A făcut șapte ani de pușcărie grea!”.

„La Teatru am intrat cu un dosar pe care am scris că nu am tată”

Ilie Tudor nu prea dorea să vorbească cu fiul lui despre ce-a fost dincolo de gratii. „Se jena, dar din când în când îl mai trăgeam de limbă. Dar mereu îmi povestea lucrurile frumoase. Cum învățau poemele lui Gyr, Crainic, Carianopol, Voiculescu sau Ciurunga. Marii poeți care au stat în pușcărie. Gyr și Crainic n-aveau pe ce să scrie și spuneau poemele. Le învăța ăla, ăla și le transmiteau prin calorifer, prin morse. Pam-papam-pam-papam… Așa se răspândea! Tata a intrat tânăr în pușcărie, ca legionar…”, a povestit Tudor Gheorghe în emisiunea lui Ioanițoaia, de pe GSP.RO, „Prietenii lui Ovidiu”.

Pe atunci, cei care voiau să dea la facultate aveau probleme serioase dacă unul dintre părinți fusese arestat, dar un avocat i-a învățat pe cei din familia Tudor ce să facă.

„N-am avut probleme atunci. Când am intrat în facultate, în 1962, tata era închis. La Teatru am intrat cu un dosar pe care am scris că nu am tată. Un avocat a învățat-o pe mama să divorțeze. Formal, au divorțat. Eu am scris că tata a dispărut, că ne-a lăsat pe mine, pe mama și pe două surori și nu știm unde e”, spune maestrul.



Tata s-a născut la șapte luni. Era așa, o arătare… Mai avea patru surori, iar bunicul meu a zis: «Ăsta e băiat! Dacă moare ăsta, vă omor! Îmi duce numele mai departe». Și când s-a născut avea degetul mare și arătătorul de la dreapta lipite, iar moașa a zis: «Adu, fă, un fus!». A luat fusul și când a tras i-a luat și degetul… Dumnezeu l-a ajutat și a trăit Tudor Gheorghe, artist:

A fost făcut comunist, apoi l-a susținut pe Ponta

Maestrul din Bănie recunoaște că nu l-a interesat niciodată politica românească, chiar dacă l-a susținut pe Victor Ponta în cursa liderului PSD de la acel moment, pentru a ajunge președintele României.

„Toată lumea mă acuză că sunt cu PSD-ul. Cu PSD-ul sunt asociat de obicei pentru că eu l-am susținut pe Ponta. Eu am crezut și mă deranjează un singur lucru, că n-ai voie să-ți exprimi punctul de vedere. Dacă nu gândești cum gândesc alții, ești de vină. Nu, domnule, e opțiunea mea! Apoi s-au găsit unii să mă facă comunist. Eu, cu tată băgat în pușcărie și condamnat la 22 de ani, eu, cu spectacole interzise, eu, care am făcut acest spectacol tulburător cu Iisus în celulă punând în valoare toată poezia închisorilor comuniste, pe mine m-au găsit comunist! Dacă faci un lucru bun în țara asta și n-ai nicio pată nu se poate să nu-ți găsească. Nu mă interesează politica, dar fac o politică: politica poeziei române și sunt sluga ei!”, a mai declarat acesta în emisiunea de pe GSP.RO.

Spectacole interzise de regim timp de 3 ani

Tudor Gheorghe nu poate uita perioada din comunism când a avut și el de suferit, dar nu de pe urma părintelui său închis în temnițele sistemului. I-au interzis spectacolele.

„Primul a fost Caragiale. Poezia necunoscută a domnului Caragiale. Au venit și-au spus: «Asta în niciun caz!». Bine, era și îngrozitor. Era o poezie necunoscută, greu de suportat. Pentru că ăsta spunea așa: «Trec astăzi neștiut prin lume/Dar trainic las în viitor/Un semn, o glorie, un nume/Acestui imbecil popor». Apoi am fost interzis definitiv din 86 până la Revoluție, după ce-am cântat un colind, la Polivalentă, la un spectacol cu Ansamblul C.C. UTC”, și-a mai amintit Tudor Gheorghe.



