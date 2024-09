După succesul înregistrat cu „Nasty”, documentarul despre cariera lui Ilie Năstase, regizorul Tudor Giurgiu se gândește să facă un film documentar despre Nadia Comăneci, gimnasta noastră de 10. Prezent la TIFF Oradea, regizorul a anunțat că a primit deja aprobarea ei.

„Între timp m-am văzut cu Nadia. Am vorbit un pic despre proiect, o să vedem cum facem. Ideea era să vedem dacă Nadia e deschisă şi vrea. Am vorbit cu ea şi e foarte încântată. Am discutat şi despre nişte aspecte despre care ea n-a prea vorbit şi o să vedem cum procedăm.

Dar cred că mergem mai departe. Planul ar fi ca, în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal să avem filmul gata. Dacă totul va fi bine”, a declarat Tudor Giurgiu despre filmul documentar despre Nadia Comăneci și despre lansarea acestuia în 2026.

Ce se întâmplă cu muzeul Nadia Comăneci de la Onești

Federația Română de Gimnastică și CSM Onești caută în zadar, de peste un an, bani ca să renoveze baza sportivă din orașul din care a plecat Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-un concurs olimpic de gimnastică, și să construiască și un muzeu dedicat multiplei campioane, relatează Europa Liberă.

Primul mare centru dedicat gimnasticii de performanță a fost construit la finalul anilor 60, la Onești. Nadia Comăneci era la grădiniță, la Onești, când a început să practice gimnastica și a fost descoperită de antrenorul Marcel Duncan. Clubul sportiv din oraș se numea atunci „Asociația Sportivă Flacăra”. Prima sală de sport construită la Onești a fost cea de atletică grea (lupte), iar apoi, la finalul anilor 60, s-a terminat de făcut și sala de gimnastică.

Sălile nu au fost consolidate niciodată în aproape 50 de ani, iar astăzi, au nevoie de reparații capitale. În sala de lupte plouă, așa încât clubul a pus burlane pe interior pentru ca apa să nu cadă direct pe sportivi, potrivit Europa Liberă. Instalațiile sanitare au vechimea sălii. De asemenea, este nevoie de instalații noi de încălzire, ventilație, precum și de alte geamuri, a spus președinta Clubului Sportiv Onești, Ingrid Istrate.

În spatele sălii de gimnastică sunt cazați sportivii, printre care componentele lotului olimpic de junioare la gimnastică. Fetele stau câte trei în cameră, iar în cei nici 12 metri pătrați nu există birou, deși fetele locuiesc la club tot anul.

Federația Română de Gimnastică și CSM Onești au făcut un plan de renovare a bazei CSM Onești, însă, de un an, nu găsesc cele 20 de milioane de euro necesare. Studiul de fezabilitate al proiectului de modernizare prevede și construirea unui muzeu „Nadia Comăneci” la CSM Onești. La Onești vin deseori turiști străini, care cer să vadă muzeul Nadiei Comăneci. Doar că acesta nu există.

