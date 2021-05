Unde a lucrat Irina Fodor înainte de a deveni prezentatoare la Antena 1, la „Chefi la cuțite”

Pe 4 aprilie s-a aflat că Irina Fodor va apărea săptămânal pe micul ecran, la Antena 1, în calitate de prezentatoare la „Chefi la cuțite”. Cu mari emoții și cu încântare a primit vestea. „Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari, încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise”.

Prezentatoarea recunoaște însă că nu i-a fost ușor să preia proiectul „Chefi la cuțite”. „Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele interne ale chefilor și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a mai declarat Irina Fodor pentru a1.ro.

Înainte de a accepta postul de prezentatoare la „Chefi la cuțite”, Irina Fodor a fost implicată într-un alt show de televiziune, dar la alt post. În 2018, Pro TV a transmis că Irina Fodor devenea coprezentatoare la „Vocea României” sezonul 8 alături de Pavel Bartoș, prezentatorul concursului.

Ea stătea alături de susţinătorii concurenţilor în backstage şi le transmitea telespectatorilor reacţiile acestora şi emoţiile prin care treceau. „Am strigat de fericire când am primit vestea că fac parte din echipa Vocea României. Nu mă aşteptam la vestea asta, aşa că surpriza a fost cu atât mai mare. Eu, de când lucrez în televiziune, aproape de fiecare dată când am fost pe scenă sau în faţa camerelor, am avut noroc să fiu lângă oameni cu multă experienţă în domeniul ăsta şi aşa am prins şi eu curaj. La fel e şi acum: atunci când eşti colegă cu Pavel Bartoş, uiţi de emoţii. Rolul meu la Vocea României e unul delicat sau cel puţin aşa îl percep eu. La mine se descarcă emoţiile celor care vin să susţină concurenţii: părinţi, soţi, fraţi, iubiţi sau iubite, prieteni.”, transmitea în 2018 Irina Fodor.

În 2019, chiar pe blogul ei, Irina Fodor povestea despre experiența ei în culisele show-ului „Vocea României”.

„Trebuie să înțelegeți că ce se vede și se simte în culise nu e chiar la fel ca în fața televizorului. Stresul zilnic, furnicarul din platourile de filmare, emoțiile, presiunea constantă a timpului, nevoia absolută ca totul să iasă perfect, zilele și orele nenumărate petrecute departe de casă sunt doar câteva elemente care îți pot da lumea și ficatul peste cap. Sunt lucruri cu care noi, echipa, ne-am obișnuit, dar imaginați-vă că pici în mijlocul tornadei ăsteia și trebuie să te adaptezi și să nu te abați de la scopul inițial: acela de a demonstra că vocea ta este specială. (…)

Și deși sunt de atâta timp în televiziune, și nu-mi sunt deloc străine dedesubturile unui show de amploare, mă uit la ei și îmi dau seama pentru a mia oară că, de acasă, din fața televizorului, pare totul infinit mai ușor decât e cu adevărat când te afli fix în buricul acțiunii.”, transmitea prezentatoarea în urmă cu doi ani.

