Mama și fiica au făcut dezvăluiri despre viața lor în America, dar și despre planurile pe care le au pentru a reveni în țară. În prezent, Maria Ciobanu locuiește alături de fiica ei Camelia, într-o casă situată într-un cartier de lux din Los Angeles, California.

Fiica nu exclude posibilitatea de a se întoarce în România cu familia ei. „Revenim cu drag acasă, în România. Sufletul nostru este tot acolo, nu are importanță unde suntem în lume. Suntem legați de pământul și de țara noastră.

Este posibil să ne reîntoarcem. Copiii mei vor să ne întoarcem în Europa. Încă își finalizează studiile. Nu știm niciodată unde ne va duce destinul, important este să fim împreună. Unde vor merge ei, vom merge și noi”, a spus Camelia Ciobanu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Auzind acestea, Maria Ciobanu a intervenit și a dezvăluit că la vara va veni și ea în România, pentru o scurtă vacanță. Îi e dor de țară, de toți cei dragi. „Îmi este foarte dor de casa din România, de admiratorii mei, de publicul din România. De toți românii mi-e tare dor. Și o să mă întorc în vara asta într-o vacanță mică, să-mi văd admiratorii și prietenii”, a spus Maria Ciobanu.

Artista are acum 85 de ani. De-a lungul timpului s-a spus că are multe probleme de sănătate, însă acum fiica ei anunță că aceasta e bine.

„Mami, după cum vedeți, se simte bine. Este cu mine aici, alături de mine, și este o binecuvântare pentru noi. E o energie bună și maternă și avem foarte multe de învățat. Mă simt foarte fericită să o am aproape”, a mai declarat Camelia la Antena Stars.

Maria Ciobanu s-a retras de pe scenă

În 2021, Ionuț Dolănescu a precizat că Maria Ciobanu nu mai cântă din 2017, de când a anunțat că se retrage. Chiar și așa, membrilor familiei le mai fredonează o melodie, la insistențele lor. „Pe de altă parte, nu cred că mama va mai reveni vreodată pe scenă. Şi-a anunţat retragerea în 2017 şi cam asta a fost tot. La 84 de ani are însă vocea intactă şi la fel de frumoasă. Ştiu ce vă spun, fiindcă atunci când o rugăm insistent, ne mai cântă nouă, copiilor săi, sau celor mai apropiaţi amici.

Aşa s-a întâmplat la finele lui iulie, când Maria Ciobanu a cântat două sau trei melodii la botezul nepoţelului Stelianei Sima. Dar astea sunt ocazii foarte rare”, a precizat Ionuţ Dolănescu pentru impact.ro.

La 85 de ani, Maria Ciobanu are trei copii, pe Camelia, pe Leontina și pe Ionuț Dolănescu. E și o fericită bunică, căci are șase nepoți. „Eu nu mi-am ascuns niciodată vârsta. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la vârsta asta. Mintea e întreagă, picioarele mă mai duc cât de cât. Da, m-am văzut și cu Leontina, și cu Camelia, toată lumea și cei șase nepoți”, spunea artista în vara lui 2021 la Kanal D.

