Fosta concurentă „Asia Express” a vorbit deschis despre diagnosticul primit și despre lupta pe care o duce în prezent, dezvăluind că suferă de cancer la sân, iar boala a intrat în metastază.

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Modelul Alina Pușcău a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate de pe patul de spital de la UCLA din Statele Unite ale Americii, unde se află sub supravegherea atentă a cadrelor medicale.

Alina Pușcău a spus că a început deja pregătirile pentru schema de tratament pe care medicii o stabilesc în funcție de evoluția bolii. Ea a precizat recent, că este foarte amețită din cauza perfuziei și abia reușește să vorbească. „Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul.

Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… Doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită că cei de la UCLA au grijă de mine”, a spus modelul, potrivit Spynews.

În ceea ce privește schema terapeutică pe care o va urma, Alina Pușcău a oferit clarificări despre ipoteza chimioterapiei și despre posibilitatea unei intervenții chirurgicale în viitorul apropiat.

„Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament. Până acum au zis că nu-mi dau chimio, dar o să văd în continuare cum o să meargă tratamentul. O să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau rămâne o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, a declarat Alina Pușcău, conform aceleiași surse.

La scurt timp după ce a dat noi detalii despre situația în care se află, vedeta a mers la biserică, unde s-a spovedit. Ea a publicat imaginea realizată în lăcașul de cult.

Alina Pușcău a spus că are cancer la sân

„Pentru că v-ați rugat pentru mine, a venit miracolul. Vineri, pe 7 august, UCLA încearcă să îmi salveze viața. Am cancer la sân. Am intrat în metastază. Este foarte greu pentru mine. Nu este ușor. Dar cu rugăciunile voastre și cu credința voastră, voi trece peste acest moment”, a spus vedeta, în mediul online.

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