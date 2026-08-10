Deși scopul lor este de a aduce progrese în terapiile cu gene și biotehnologie, utilizarea acestei tehnologii ridică întrebări critice despre siguranță și etică.

Cum funcționează AI-ul care creează viruși

Modelele de inteligență artificială, numite Evo 1 și Evo 2, funcționează similar cu alte modele mari de limbaj, cum ar fi ChatGPT, dar sunt specializate pe secvențe genetice, nu pe texte din cărți sau site-uri web.

Conform Engadget, cercetătorii au antrenat aceste modele pe trilioane de nucleotide, celulele de bază ale ADN-ului, pentru a le învăța „gramatica” codului genetic. Pentru acest experiment, modelele Evo au fost instruite suplimentar pe aproximativ 15.000 de viruși din aceeași familie cu Phi X-174, un virus mic ce infectează doar bacteriile E. coli.

Echipa a limitat în mod explicit experimentul la viruși care nu pot infecta oameni, animale, plante sau fungi.

Rezultate surprinzătoare

Modelul Evo a generat aproximativ 700.000 de noi viruși potențiali. Din aceștia, cercetătorii au ales 285 de candidați promițători, le-au fabricat ADN-ul și i-au introdus în bacterii.

Rezultatul? 16 dintre acești viruși au devenit complet funcționali și s-au dovedit la fel de viabili ca Phi X-174, unii chiar reproducându-se mai rapid.

Posibile riscuri și beneficii

Această tehnologie ar putea revoluționa medicina. Virușii creați de AI ar putea conduce la terapii mai eficiente cu gene, o mai bună înțelegere a genomurilor și noi metode de a combate bacteriile periculoase.

Totuși, pericolul apare dacă astfel de instrumente cad în mâinile greșite. Cercetătorii au demonstrat deja că chatboții pot oferi ajutor destul de avansat în dezvoltarea armelor biologice. Modele mai avansate, precum Evo, ar putea fi folosite pentru a crea viruși extrem de contagioși sau letali. În lipsa unor reglementări stricte, riscurile ar putea depăși beneficiile.

O cursă contra-cronometru

Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale face ca tehnologiile de acest tip să evolueze mai rapid decât pot fi ținute în frâu de reglementări. Când AI-ul poate trece de la descrierea amenințărilor biologice la dezvoltarea lor, nu este suficient să sperăm că doar doar „cei buni” îl vor folosi. Este esențial ca măsurile de siguranță să țină pasul cu progresele tehnologice pentru a preveni un posibil dezastru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE