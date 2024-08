După divorțul de Adrian Cioroianu, cu care a fost căsătorit opt ani, Daniela Nane a început o relație cu tenorul Octavian Ene, care are 29 de ani. Ieri, pentru prima oară de când formează un cuplu, au apărut împreună la TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Au făcut primele dezvăluiri despre spectacolul „La fereastra cu pisică”, un spectacol de muzică interbelică, unde și cântă împreună. „Suntem bine, ne pregătim de spectacol și de-aia am venit, să anunțăm publicul de apariția unui nou show, în oraș. Adevărul e că ultima repetiție am făcut-o acasă pentru că avem pianină acasă, de fapt e un recital de muzică, și a venit pianistul”, a spus ea.

Octavian Ene a venit imediat cu completări: „La fereastra cu pisică, noi ne-am gândit mult la un nume pentru spectacol pentru că am vrut să fie ceva care să atragă atenția, să fie ceva inedit. Sigur, se fac din ce în ce mai multe spectacole despre perioada interbelică și sunt câteva tipare de nume, noi am zis să venim cu ceva inedit, dar tot cu ceva din repertoriul nostru. Și vom interpreta împreună La Fereastra unde doarme o pisică, am zis că asta e numele spectacolului”.

Daniela Nane: „Noi nu ne-am ascuns, doar că nu am anunțat în presă”

Cătălin Măruță nu a ocolit subiectul și i-a întrebat pe cei doi și despre relația lor. Daniela Nane a explicat că mariajul cu Adrian Cioroianu era încheiat de aproape 3 ani când a început relația cu Octavian Ene. „Eu nu sunt datoare să spun: Știți? Eu vreau să mă mărit! Eu vreau să divorțez!

Eu înțeleg că sunt o persoană cunoscută și că lumea e curioasă, dar pe mine nu mă interesează nimeni ce face, când face, cu cine se căsătorește, când divorțează, de ce. (…) Dacă fiecare om din public care ne ascultă, dacă ar fi nevoit să anunțe de fiecare dată ce se întâmplă în viața lui, nu cred că ar fi confortabil. E o chestie asumată, nimeni nu a înșelat pe nimeni.

Noi nu ne-am ascuns, doar că nu am anunțat în presă. Opt ani am fost căsătorită (n.r. – cu Adrian Cioroianu)”, a zis ea.

Octavian Ene a și dezvăluit cum s-au cunoscut, el neștiind că ea e persoană publică. „Ne-am cunoscut la teatru unde lucram amândoi. Eu lucram deja de vreo doi ani și jumătate când a venit Daniela acolo. (…) Eu nu știam cine e Daniela Nane, spre rușinea mea. Eu sunt pe pătrățica mea, pe muzica mea”, a spus el.

Adrian Cioroianu: „Am văzut ce s-a dat în presă despre povestea asta”

Istoricul Adrian Cioroianu şi Daniela Nane erau căsătoriţi de aproape opt ani. Cei doi erau discreţi în apariţiile publice, dar pozau într-un cuplu fericit. Ei erau divorțați de trei ani când Daniela Nane a apărut cu noul iubit.

Adrian Cioroianu a confirmat faptul că existau neînţelegeri între ei, iar actriţa are deja un nou iubit, mai tânăr cu 23 de ani decât ea. Istoricul a oferit detalii despre despărţirea dintre el şi actriţă. „Am văzut ce s-a dat în presă despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un nonsubiect. Noi doi am divorțat mai de mult, nu acum, când a aflat și presa. Chiar nu vreau să intru în detalii și nu am ce să spun mai multe despre treaba asta. Până la urmă, viața e făcută și cu divorțuri, nu? Eu atât am de comentat, nimic mai mult”, a declarat Adrian Cioroianu pentru Cancan.

