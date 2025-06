„Toată lumea mi-a zis că am mai slăbit, eu nu m-am cântărit, dar e posibil, da! Rar mă mai cântăresc! Eu mă uit la haine. Dacă simt că nu-mi mai vine o haină, înseamnă că m-am îngrășat. Dacă mi-e largă, înseamnă că am slăbit, e simplu!

Țin de patru ani fasting: 14, 16 ore, uneori ajung și la 18 ore de pauză. Destul de mult, dar m-am obișnuit așa și mi-e foarte OK. Am analizele bune”, a povestit Oana Roman, pentru Click!

Oana Roman a fost însoțită de fiica ei la eveniment, vedeta implicând-o pe Isabela în toate activitățile sale în ultima vreme. În următoarea perioadă, cele două vor pleca într-o vacanță de vis la Nisa, orașul preferat al Oanei.

„Am luat biletele, mergem la prietenele mele la Cannes. Isa ia vacanță pe 20 iunie și pe 21 am plecat. O să mă mut la un moment dat la Nisa, dar Isa e prea legată acum aici. Probabil că pensia mea va fi acolo. Isa a crescut, a început să se fardeze. Acum venim de la înot și de aceea nu are machiaj pe față. În rest, e cuminte. E un copil foarte bun.

Mă consider o norocoasă, per total, cu toate minusurile, problemele, neajunsurile, momentele grele. M-am născut într-o familie extraordinară, am avut o mamă și am un tată extraordinari. Nu vorbim de vreo moștenire apărută de nu știu unde sau vreun prinț pe cal alb, dar am avut multe privilegii în viața aceasta”, a mai spus Oana Roman, pentru sursa citată.