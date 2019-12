Vacanță exotică, împreună cu Adela Popescu! Cei doi colegi pleacă împreună cu familiile, în Sri Lanka

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Cove, urmează să pleci într-o vacanță în Sri Lanka. Cum ai ales destinația? Te-a convins colega ta, Adela, să te alături grupului?

Cove: Dincolo de faptul că suntem colegi, noi suntem și prieteni. Într-o seară, am ieșit la cină cu familiile, și ne-au spus că și-au luat vacanța în Sri Lanka. Evident că am fost influențat de Adela, are un mod de a povesti încât te imaginezi fix acolo, așa că ne-a surâs ideea și am acceptat fără să stăm pe gânduri.

Nu va despărțiți nici în vacanțe. Ați mai fost în astfel de concedii împreună?

Nu, este prima dată când mergem în vacanță împreună. Iar cum Adela este „capul răutăților”, uite de ce vacanță inedită vom avea parte. Vorbește lumea că va fi o vacanță cu peripeții și de neuitat, iar pentru noi, este prima dată când mergem cu copiii atât de departe de casă. Nu mai am răbdare, abia aștept să ajung acolo. Probabil că primul lucrul pe care-l voi face, o să fie o baie în ocean. Sunt îndrăgostit de soare și căldură.

Măcar ai scăpat de grija bagajelor…

Într-adevăr, nu ne vom lua așa multe bagaje, din fericire vom lua după noi doar pantaloni scurți, tricouri, costume de baie. Deci bagaje multe nu vor fi, însă cu siguranță mai greu va fi la întoarcere, sigur plecăm cu multe suveniruri și cadouri.

Sunteți un grup de părinți cu copii?

E o vacanță cu copii, ba chiar cu foarte mulți copii. Sper să reușim să ne și relaxăm după un an întreg de muncă. Dar nu știu de ce, însă pentru mine și Radu (n.r. soțul Adelei) nu prea îmi fac griji, sigur vom avea parte de mai multe momente de relaxare decât fetele. Copiii sunt mai mămoși, așa că vă dați singuri seama cine se va relaxa mai mult.

În general, cum vă organizați concediile cu copii? Luați și bunicii cu voi, având în vedere că aveti doi copii?

Băieții mei sunt destul de mari (n.r 10 ani și 4 ani) și ne descurcăm singuri fără alte ajutoare. Ne declarăm norocoși, noi reușim să facem și câte o vacanță doar noi doi, dar repet, copiii noștri sunt mai mari.