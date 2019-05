Valentina Fătu și Vasile Muraru fac turul mănăstirilor împreună

Valentina Fătu și Vasile Muraru formează un cuplu pe scenă de mai bine de cinci ani, de când Muraru a rămas fără colegul Nae Lăzărescu.

”În urma unui studiu de piață, s-a ajuns la concluzia că trebuie să fac cuplu cu o doamnă. Și nu am stat pe gânduri, am ales-o pe Valentina Fătu. Și nu am greșit. Ea jucase cu noi și înainte. Datorită calităților ei, avem o colaborare cum nu se poate mai bună. Nu știam că știe și să scrie, și să realizeze spectacole de revistă. E muncitoare”, ne-a mărturisit Valentin Muraru.