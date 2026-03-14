Valentina Pelinel a făcut o serie de dezvăluiri despre relația pe care o are cu partenerul de viață și a recunoscut dacă există sau nu gelozii în căsnicia pe care o are cu Cristi Borcea.

„Între noi așa nu avem de ce să fim geloși pentru că noi știm că avem o relație bazată pe iubire și încredere și o relație solidă. Evident că un oarecare grad de gelozie avem amândoi, pentru că asta înseamnă iubirea până la capăt, dar știm să ne controlăm foarte bine. (…) Noi simțim totul foarte intens, noi ne spunem Te iubesc, noi așa închidem telefonul când vorbim. Și noi ne mirăm uneori câți ani au trecut”, a spus Valentina Pelinel, pentru WOWnews.

De asemenea, în cadrul interviului, Valentina Pelinel a vorbit deschis despre echilibrul dintre viața personală și cea profesională. Ea a dezvăluit că, în ciuda programului încărcat, își face timp și pentru sport, pentru a se menține în formă.

„Da, practic și pillates și mă antrenez și cu greutăți, am făcut și karate. Sunt foarte disciplinată, trag foarte mult de mine și mi-am impus ca în fiecare dimineață, după ce las copiii la școală, să merg la sală, că altfel dacă găsești o scuză azi, o scuză mâine, s-a terminat…”, a mai spus Valentina Pelinel.

