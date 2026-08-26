Modificările implică în special domeniile Sănătății și Educației, care sunt cele mai problematice în acest moment în discuțiile cu sindicatele.

Reamintim, în ultimele săptămâni au avut loc mai multe runde de negocieri între liderii fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, multe dintre acestea la Cotroceni.

Ultima rundă de negocieri, derulată marți, 25 august, a avut două ore de discuții, dar fără un rezultat concret. Concluzia acesteia a fost continuarea discuțiilor. Experții tehnici de la Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății vor mai discuta până mâine în încercarea de a găsi totuși o soluție.

Termenul-limită pentru adoptarea legii este 31 august, dar lucrurile nu par să meargă în direcția adoptării acesteia.

Amânări și debandadă

Inițial, legea trebuia adoptată în 2023, dar Guvernul PSD-PNL de la acel moment a amânat adoptarea acesteia până în 2026.

În acest an, Florin Manole – fostul ministru al Muncii, din partea PSD – nu a mai prezentat legea, iar PSD și AUR au demis Guvernul.

Ulterior, Dragoș Pîslaru – ministrul interimar al Muncii (PNL) – a venit cu proiectul. Acesta elimina jumătate dintre sporurile de la stat și îngheța salariile pentru cei care avea lefurile peste coeficienții care reies din lege.

Comisia Europeană nu vrea bani aruncați aiurea

Proiectul avea inițial un impact bugetar de 8 miliarde de lei, dar în urma consultărilor cu sindicatele s-a ajuns la 12 și chiar 18 miliarde de lei.

Comisia Europeană a respins însă ideea, iar Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor (PNL) – a avertizat că statul nu are bani și că orice majorări cu impact peste nivelul celor 8 miliarde de lei agreate inițial vor trebui apoi asumate an de an.

Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, a cerut taxarea mediului privat pentru a face sustenabilă legea, dar acesta a fost criticat de către economiști și analiști.

Valoare de referință de 4.000 de lei

Noul draft menționează că va intra în vigoare la 1 decembrie 2026 și, spre deosebire de proiectul anterior, valoarea de referință este de 4.000 de lei.

În primul proiect prezentat de Ministerul Muncii, acesta era de 4.100 de lei.

Proiectul prevede dreptul Guvernului de a modifica valoarea de referință, în funcție de recomandările Comisiei Europene trecute în semestrul european privind situația bugetară.

Transferuri separate pentru salariile din Sănătate

Alte modificări vizează în special sectoarele Educației și Sănătății, unde sindicatele au fost cele mai vocale.

O modificare generală arată că în Sănătate, sporurile pot depăși plafonul de 20% și spune că banii suplimentari vin din transferuri din bugetul ordonatorului de credite.

„Pentru unitățile din sistemul public de sănătate, procentul prevăzut la alin. (2) se calculează la nivelul ordonatorului principal de credite, indiferent de sursa de finanțare. Fondurile necesare pentru plata sporurilor care depășesc 20% la nivel de sursă de finanțare se asigură prin transferuri din bugetul ordonatorului principal de credite”, se arată la articolul 21.

De asemenea, se stabilește că finanțarea salariilor din unităților sanitare se asigură prin transfer distinct din Fondul național al asigurărilor de sănătate ca poziție separată.

„Pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale generate de aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor prezentei legi, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă”, conform noului proiect.

Bonus de senioritate pentru profesorii cu 30 de ani vechime

Anexa privind Educația arată introducerea unui bonus de senioritate de 15% pentru profesorii din învățământul preuniversitar cu vechime de peste 30 de ani. De acesta vor beneficia și educatorii, și antrenorii.

De asemenea, o modificare spune că pentru funcțiile didactice auxiliare care nu se regăsesc în anexă se vor folosi salariile de bază din anexele domeniilor bugetare corespunzătoare. Iar dacă nu se regăsesc, vor fi folosite funcțiile domeniilor similare.

„Lista funcțiilor se aprobă prin hotărâre de Guvern, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerului Finanțelor”, arată proiectul.

Proiect lege

Anexa-I-cap-I-B-Reglem-specifice-invatamant

ANEXA-II-Cap-II-Reglementari-specifice-sanatate-si-asistenta-sociala

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