Analiza secretă a Sberbank a fost consultată de publicația rusă din exil Meduza, potrivit căreia documentul conține opt scenarii privind continuarea războiului din Ucraina.

Documentul datează din aprilie 2026, adică dinainte de intensificarea atacurilor aeriene ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia și a depozitelor companiei de vânzări online Wildberries.

Potrivit hackerilor, analiza Sberbank a fost obținută din corespondența dintre președintele acestei bănci, Gherman Gref, și un interlocutor anonim. Un aspect care merită remarcat este că Gherman Gref s-a pronunțat de curând pentru oprirea războiului din Ucraina, întrucât economia rusă „nu mai poate rezista”.

Meduza prezintă cele opt scenarii menționate în documentul de analiză.

Scenariul 1 – avantaj militar decisiv pentru Rusia

Probabilitate: 7%

Acest scenariu ar presupune ca armata rusă să ocupe în întregime cele patru regiuni ucrainene declarate anexate la Rusia, și anume Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia, pe lângă Peninsula Crimeea.

Regiunea Harkov este menționată ca un „simbol politic”, în timp ce cucerirea Kievului nu este luată în considerare. Dar Rusia ar avea nevoie de „o poziție de dominație militară absolută” pentru a forța Ucraina să cedeze aceste regiuni.

Autorii documentului notează că acest scenariu nu poate fi realizat fără un nou val de mobilizare masivă (300.000 – 500.000 de soldați). În condițiile actuale, Rusia poate înlocui pierderile lunare de 20.000-25.000 de soldați cu soldați contractuali, dar acest lucru este insuficient pentru a forma noi grupuri de atac.

În plus, Rusia ar trebui să-și rezolve problema apărării aeriene, deoarece atacurile Forțelor Armate Ucrainene asupra instalațiilor petroliere și militare (inclusiv cu rachete Flamingo) ar putea face ca prețul unei ofensive să fie „inacceptabil” atât pentru oameni, cât și pentru regim.

Analiștii de la Sberbank subliniază, de asemenea, necesitatea creșterii sprijinului aerian și introducerii unor roiuri de drone autonome coordonate de inteligență artificială. Ei subliniază că Ucraina progresează mai repede decât Rusia în acest domeniu datorită software-urilor occidentale.

Un alt aspect important:

Analiștii Sberbank estimează rata de aprobare reală a lui Vladimir Putin la 55-65%. Mobilizarea ar putea să o reducă cu încă 10-15%.

Scenariul 2 – epuizare occidentală și pace în condițiile Rusiei

Probabilitate: 12%

Ucraina ar pierde sprijinul politic și, în consecință, cel financiar din partea aliaților săi occidentali. Acest scenariu s-ar putea produce doar dacă trei factori s-ar suprapune: sprijinul pentru Ucraina în SUA ar scădea sub 30%, Europa s-ar confrunta cu o criză energetică severă, în special iarna, iar Ucraina ar fi subminată de o criză politică internă.

În acest caz, Rusia ar putea obține ridicarea unor sancțiuni și ar putea primi garanții că Ucraina nu va adera la NATO. Analiștii de la Sberbank consideră că fiecare dintre acești factori s-ar putea produce individual, dar foarte puțin probabil simultan.

În acest scenariu, conflictul ar fi înghețat fără un acord juridic formal. În același timp, Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană, după exemplul Ciprului. Ciprul de Nord se află sub controlul Turciei (și nu este recunoscut de nimeni altcineva), în timp ce Republica Cipru este membră a Uniunii Europene.

Un alt aspect important:

Conform estimărilor Sberbank, în condițiile actuale (începând cu aprilie 2026), economia Rusiei va supraviețui încă 12-18 luni.

Scenariul 3 – un „acord Trump” și un conflict înghețat cu ridicarea parțială a sancțiunilor

Probabilitate: 32%

Acest scenariu pare a fi aproape similar celui de mai sus, dar este mai probabil, potrivit Sberbank. Conflictul ar fi înghețat (cel mai probabil fără un tratat de pace), Ucraina nu ar adera la NATO, iar unele sancțiuni ar fi ridicate. SUA ar acepta ocupația rusă asupra a patru regiuni ucrainene, dar nu ar recunoaște-o legal și ar continua să vadă Ucraina în baza frontierelor din 1991. UE nu ar recunoaște ocupația rusă în Ucraina.

Probabilitatea ridicată de înfăptuire acestui scenariu se datorează faptului că Donald Trump, potrivit analiștilor, și-ar dori să implementeze acordul înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie 2026 și, prin urmare, ar urma să exercite presiuni asupra ambelor părți implicate în conflict.

Președintele SUA ar putea amenința Rusia cu ridicarea tuturor restricțiilor privind armele furnizate Ucrainei, iar conducerea de la Kiev cu încetarea completă a sprijinului său. Un acord i-ar permite lui Trump să revendice Premiul Nobel pentru Pace.

Problema este că niciuna dintre părți nu are încredere în garanțiile pe termen lung ale lui Trump. În plus, orice schimbare de administrație în SUA ar putea dezgheța conflictul. Un acord sustenabil necesită un format multilateral, dar Trump îl evită, în timp ce țările europene se vor opune.

Un alt aspect important:

Pentru Rusia, acest scenariu nu ar însemna nici victorie, nici înfrângere.

Scenariul 4 – înghețarea războiului după „modelul coreean”

Probabilitate: 22%

Acest scenariu s-ar putea produce dacă niciuna dintre părți nu ar obține o descoperire decisivă pe câmpul de luptă. Conflictul s-ar calma fără un acord formal și linia frontului s-ar stabiliza.

Potrivit analiștilor, toate acestea ar fi posibile dacă Trump și-ar pierde interesul pentru Ucraina și și-ar îndrepta cu totul atenția către o altă țară sau politica internă. UE ar prelua cea mai mare parte a sprijinului pentru Ucraina și ar putea accelera aderarea țării la blocul comunitar.

Pentru Rusia, acest lucru ar însemna nu numai o „normalizare a războiului”, ci și un răgaz economic. Cu toate acestea, Sberbank notează că riscurile pentru regimul de la Moscova nu ar fi mari: ratingul scăzut al Rusiei Unite (31%) indică oboseala cauzată de război, dar analiștii nu văd niciun pericol la adresa lui Putin.

Un alt aspect important:

Ambele părți ar putea folosi pauza pentru o reînarmare la scară largă în următorii 3-5 ani. Următoarea etapă a conflictului ar putea consta dintr-un război complet diferit din punct de vedere tehnologic.

Scenariul 5 – prelungirea războiului (cel puțin încă 2-3 ani)

Probabilitate: 15%

Conflictul ar continua fără pauză sau progrese pe câmpul de luptă, cu menținerea ratei actuale a victimelor. Acest scenariu ar însemna un eșec complet al diplomației.

Ucraina s-ar confrunta cu o catastrofă umanitară și un colaps demografic. Rusia va fi obligată să lupte „la limitele economiei sale”, dar fără să se confrunte cu proteste – cel puțin nu la început. În schimb, va continua să fie afectată de scăderea ratei natalității și a personalului calificat, în timp ce sprijinul real pentru Putin ar urma să scadă sub 50%.

La un moment dat, populația rusă s-ar putea revolta. Acest lucru se va întâmpla odată cu scăderea vizibilă a nivelului de trai, ca, de exemplu, în timpul Perestroikăi de la sfârșitul Uniunii Sovietice.

Un alt aspect important:

Acest scenariu presupune o înăsprire suplimentară a sancțiunilor occidentale. Izolarea Rusiei se va adânci, dar nu va ajunge la nivelul Iranului sau al Coreei de Nord.

Scenariul 6 – pace în condiții de compromis

Probabilitate: 5%

Dacă vor avea loc schimbări politice semnificative într-una dintre părțile implicate direct în conflict, acest lucru ar putea duce la semnarea unui tratat de pace complet, cu concesii reciproce. Cu toate acestea, analiștii se îndoiesc că poziția lui Putin va fi slăbită semnificativ. Este mai probabil să se bazeze pe o schimbare de putere în Ucraina sau pe presiuni externe asupra ambelor părți ale conflictului, inclusiv presiuni din partea Chinei asupra Rusiei.

În cadrul acestui scenariu, Kremlinul ar putea returna Ucrainei o parte din teritorii (regiunile Herson și Zaporijia – o parte sau toate teritoriile ocupate anterior) în schimbul recunoașterii Crimeei și a unei părți din Donbas ca parte a Rusiei. Ucraina ar primi garanții de securitate și oportunitatea de a adera la UE și chiar la NATO (dar nu în următorii 15-25 de ani).

Acesta este cel mai sever scenariu pentru ambele părți. Ucraina ar fi efectiv forțată să capituleze, iar regimul de la Moscova ar trebui să explice cumva populației scopul acțiunilor sale militare, soldate cu moartea a sute de mii de ruși.

Un alt aspect important:

Kremlinul ar trebui, de asemenea, să își schimbe radical propaganda actuală.

Scenariul 7 – Pace în condițiile Ucrainei/ Europei

Probabilitate: 2%

Cel mai puțin probabil scenariu, potrivit Sberbank, este acela în care Rusia s-ar retrage la granițele din 2014 sau 1991 și ar plăti despăgubiri, în timp ce Ucraina s-ar alătura NATO. Crimeea ar fi returnată Ucrainei sau ar fi vizată de negocieri.

Acest scenariu ar putea rezulta dintr-un colaps economic al Rusiei (scăderea PIB-ului cu peste 15% și hiperinflație), o înfrângere militară catastrofală sau o schimbare de regim. Analiștii de la Sberbank consideră toate cele trei opțiuni ca fiind improbabile.

Un alt aspect important:

Documentul subliniază că o astfel de evoluție necesită înfăptuirea unei „lebede negre” din cel de-al optulea scenariu.

Scenariul 8 – „Lebedele negre” care pot grăbi situațiile

Probabilitate: 5% (combinată pentru toate subopțiunile)

În acest scenariu, Sberbank ia în considerare evenimente neprevăzute care ar putea avea un impact radical asupra cursului unui conflict militar. Niciuna dintre subopțiunile enumerate nu poate fi prezisă folosind metode standard de analiză.

Escaladare nucleară – utilizarea de către Rusia a armelor nucleare tactice. Aceasta ar duce la izolarea imediată și totală a țării, privând-o inclusiv de sprijinul Chinei sau al Indiei. Un răspuns NATO este, de asemenea, posibil;

„Un nou Cernobîl” – un atac rusesc asupra unei instalații nucleare, cum ar fi Centrala Nucleară Zaporijia sau sarcofagul de la Cernobîl. În acest caz, ar urma o catastrofă umanitară, depășind obiectivele militare ale ambelor părți. Aceasta ar duce la un armistițiu imediat sub presiunea comunității internaționale;

Confruntare directă NATO-Rusia – o provocare (de exemplu, în Marea Baltică) sau un incident care implică o rachetă sau o dronă pe teritoriul NATO. O serie de astfel de incidente sau un atac țintit ar escalada până la un conflict direct;

Schimbare de regim – înlăturarea lui Putin de la putere de către membrii blocului de securitate pentru a negocia pacea sau promovarea unei alternative la Zelenski de către conducerea militară a Ucrainei. Analiștii de la Sberbank subliniază că o schimbare de regim în Rusia este puțin probabilă în condițiile actuale. „Prigojin – eliminat, Șoigu – transferat, Surkov – înlăturat”, se arată în document;

Cascada iraniană – o nouă rundă de conflicte în Orientul Mijlociu care ar implica Statele Unite, Iranul, Israelul și alte țări. Ar duce la o creștere bruscă a veniturilor din petrol ale Rusiei și la o criză energetică în Europa. Ucraina nu ar mai fi prioritară pe agenda occidentală;

Surpriză tehnologică – o descoperire în controlul roiurilor de drone alimentate de inteligență artificială sau un atac cibernetic asupra infrastructurii critice din Rusia sau Ucraina. În primul caz, o parte ar obține un avantaj tactic absolut. În al doilea caz, ar pierde capacitatea de a purta război.