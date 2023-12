Cea de-a zecea ediție iUmor, Second Chance Top Finaliși All Seasons, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, a adus în faţa celor patru juraţi, Cosmin Natanticu, Cătălin Bordea, Delia şi Cheloo o ultimă serie de concurenţi în lupta pentru marele premiu al sezonului.

Dintre aceştia, la votul publicului au ajuns Abel Magyes, Alin Bourașu, Cristian Denis, Fachirul, Magdalena Chihaia, Roxana Condurache, Valentin Andrieș și Varză, cel din urmă fiind și cel care s-a calificat direct în finala sezonului 15 iUmor.

Varză, pe numele său real, Daniel Ilie, fost component al trupei Terles Berles, considerat „omul care, practic, locuiește aici la noi în platou și, din când în când, îl mai rugăm să intre pe scenă, să ne facă să râdem”, a venit cu o poveste amuzantă despre experiența sa din UK, ca livrator de pizza, spre deliciul tuturor celor din sală.

Varză, pe numele său Daniel Ilie, a tot pășit pe scena de comedie de la Antena 1 încă din sezonul cinci și este cunoscut publicului iUmor datorită darului de a povesti cu haz. „Sunt Daniel Ilie pentru publicul larg și Varză pentru voi ceilalți care mă cunoașteți. (…) Am lipsit la pandemie, că eram în Anglia, livram pizza și pe urmă m-am întors după pandemie și am continuat toate sezoanele, până acum.”, a precizat el la testimoniale, potrivit a1.ro.

Și a continuat: „Eu, cu aparițiile la iUmor, am câștigat premiul de mai multe ori. Nu este despre a câștiga, ci este despre a iubi scena și a face lucrurile așa cum trebuie, ca lumea să se bucure de ele. Părțile financiare și toate alea vin după. Eu mă urc pe scenă cu bucuria de a mă urca pe scenă, pentru că aș fi în stare să mor pe scenă. M-aș bucura foarte tare să știu că sunt sus. Nu o iau ca pe o competiție, ci ca pe un spectacol, pentru că, în general, îmi place să fac spectacol”.

Varză, moment savuros la iUmor

A venit la iUmor cu o poveste amuzantă despre experiența sa din UK, ca livrator de pizza, spre deliciul tuturor celor din sală.

„(…) Și mă duc la magazin, vine seara, încep livrările (…) în fața mea era un puști, un englez și vine «comanda» despre care vă vorbesc, managera magazinului, care era româncă, îi vorbește lu` ăsta într-o engleză pură pe care eu n-am înțeles-o, ăsta a zâmbit, s-a dat la o parte și a zis: «Please, Daniel!». Și zic: «Uite că englezii n-au boală pe noi că le-am luat joburile, mă lasă în fața lui!». Am luat comanda și am plecat pe strada respectivă”, a început Varză momentul.

Și a continuat spectacolul: „(…) Și văd casa, începea un gard de vreo 600-700 de metri mic, de piatră și mă uit după el… văd un cimitir. O iau de la capăt. Unu, trei, cinci. Unde e șapte? Și zic că e dincolo de zidul cimitirului. Mă urc în mașină, ajung, mă bufnește și râsul că am văzut casa, am coborât, dar scria nouă. Zic că nu are cum… Mă întorc înapoi, m-am uitat și pe partea cealaltă, că am zis că dacă suntem în Anglia… Și zic că poate o fi în aceeași curte. Am intrat la numărul cinci, s-au aprins luminile alea pe senzori și, cu coada ochiului, am văzut, pentru că sunt născut și crescut în Ferentari, o bicicletă. A fost tentant, dar era prima mea seară. Am zis că să duc pizza caldă”.

