Vedete din România care au devenit mame după 40 de ani. Cum s-a schimbat viața lor

Tot mai multe vedete din România au devenit mame după vârsta de 40 de ani. Printre ele se numără Simona Gherghe, Gabriela Cristea, Dana Grecu, Alessandra Stoicescu, Cristina Cioran și Ramona Bădescu. Unele dintre ele au vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate înainte de a rămâne însărcinate, iar altele au descris venirea pe lume a copiilor drept cea mai mare bucurie din viața lor.

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Gabriela Cristea a devenit mamă pentru prima dată la 43 de ani

Gabriela Cristea a vorbit în repetate rânduri despre perioada dificilă prin care a trecut înainte de a deveni mamă. Prezentatoarea TV a urmat mai multe tratamente pentru a putea rămâne însărcinată, iar la vârsta de 43 de ani a adus pe lume primul copil.

În prezent, vedeta are două fiice: Victoria, născută în 2017, și Iris, născută în 2019. La un moment dat, Gabriela Cristea a povestit că a fost aproape să renunțe la visul de a deveni mamă, după mai multe încercări fără rezultat.

„Cel mai greu mi-a a fost in noiembrie anul trecut, atunci când am ales să nu mai întreprind nimic pentru a ramane insarcinata, dupa inca o tentativa esuata! Cel putin atunci ziceam ca renunt la ideea de a fi mama! Ma gandeam ca gata, acolo se termina, si trebuie sa ma resemnez cu ideea ca nu mai pot sa am copii! Anul trecut, am facut patru inseminari, adica, efectiv, de cate ori s-a putut fizic, pentru ca nu ai timp de mai multe! Este foarte greu din punct de vedere medicamentos si din punct de vedere psihic pentru o femeie sa recurga la asa ceva! Este dur! A… OK, ca te ingrasi, ca mananci, etc, stii cum este, nici nu mai conteaza ca vin carcotasii si spun ca vai, nu mai arati nu stiu cum!”, povestea Gabriela Cristea.

Simona Gherghe și-a întemeiat familia după 40 de ani

Și Simona Gherghe se numără printre vedetele care au devenit mame după împlinirea vârstei de 40 de ani. Jurnalista l-a adus pe lume pe primul său copil la 41 de ani. În prezent, este mama a doi copii: Ana Georgia și Vlad Ioan.

Dana Grecu a născut al treilea copil la 41 de ani

Dana Grecu a devenit mamă pentru a treia oară la vârsta de 41 de ani. Fosta jurnalistă de la Antena 3 a născut în iulie 2018, după ce s-a recăsătorit cu un medic stomatolog din Pitești.

Din căsnicia anterioară cu omul de afaceri Bogdan Grecu, aceasta mai are doi copii, David și Mihaela.

Alessandra Stoicescu a devenit mamă pentru prima dată la 43 de ani

Prezentatoarea știrilor „Observator”, Alessandra Stoicescu, și-a ținut pentru prima dată fiica în brațe la vârsta de 43 de ani. Fetița sa poartă numele Sara Maria, iar jurnalista a vorbit despre semnificația numelui ales.

„Sara Maria, nume biblice importante. A fost binecuvântată de Papa Francisc și de Patriarhul Daniel”, spunea Alessandra Stoicescu la scurt timp după naștere.

Monica Iagăr, Gabriela Firea și Nadia Comăneci au devenit mame după 40 de ani

Monica Iagăr a născut pentru a treia oară la vârsta de 46 de ani, în august 2019, după căsătoria cu fostul campion la judo Cristi Neacșu.

Gabriela Firea a devenit mamă a doi băieți după împlinirea vârstei de 40 de ani. În timpul căsătoriei cu Florentin Pandele, aceasta i-a adus pe lume pe Petru David, în primăvara anului 2012, și pe Zian Mihail, în primăvara lui 2015.

Nadia Comăneci a devenit mamă pentru prima dată la 44 de ani, când l-a născut pe fiul său, Dylan Paul.

Ramona Bădescu a devenit mamă la 50 de ani

Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 50 de ani. Vedeta a născut un băiețel sănătos într-o clinică privată din Roma și a ales să își păstreze sarcina departe de atenția publică până în ultimul trimestru.

Cristina Cioran a născut prematur la 43 de ani

Cristina Cioran a devenit mamă la 43 de ani, însă fiica sa s-a născut prematur, la șapte luni de sarcină. La acel moment, vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Sunt puternică, și fetița mea este puternică. A venit mai devreme, însă. Rugați-vă pentru mine și pentru ea. Mai mult pentru ea!”, este mesajul transmis de Cristina Cioran pe Instagram.

Luminița Anghel spune că venirea pe lume a fiului ei a fost „o minune”

După ce a adoptat doi copii, Luminița Anghel a rămas însărcinată la 43 de ani și a adus pe lume un băiețel. Artista a vorbit atunci despre emoțiile trăite și despre experiența nașterii.

„Venirea pe lume a băieţelului nostru este cel mai important eveniment din viaţa mea de până acum, moment pentru care am ales o clinică de prestigiu unde calitatea serviciilor şi siguranţa mămicii şi a bebeluşului sunt garantate. Din prima clipă m-am simţit ca într-o mare familie, caldă şi primitoare. Mulţumesc medicilor specialişti care s-au ocupat de venirea pe lume a băieţelului meu”, a mărturisit Luminița Anghel la scurt timp după naștere.

Elena Udrea a devenit mamă la 45 de ani

Elena Udrea a născut în septembrie 2018, la vârsta de 45 de ani, în Costa Rica. Fiica sa, Eva Maria, a venit pe lume sănătoasă. Ulterior, fostul politician a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut.

„Pentru mine a fost traumatizant. Mă gândeam că nu am plâns adunat în toată viaţa mea cât am plâns în prima lună acolo, gândindu-mă la copil”, a mărturisit Elena Udrea.

Lili Sandu a rămas însărcinată la 40 de ani

Lili Sandu și partenerul său, Silviu Țolu, au anunțat că vor deveni părinți în anul în care artista a împlinit 40 de ani. Vedeta a povestit cât de emoționant a fost momentul în care și-a văzut copilul pentru prima dată la ecografie.

„Este într-adevăr un miracol pentru că drumul nu a fost uşor. Când am văzut la ecograf bebeluşul, am simţit atât de multă fericire, încât m-am gândit, Doamne, în momentul în care îl voi ţine în braţe, oare cum mă voi simţi?”, a declarat Lili Sandu în emisiunea „Vorbește Lumea”, de la PRO TV.

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