Vedete din România care au eșuat în afaceri. Au crezut că dau lovitura și au pierdut sume considerabile

Lumea afacerilor nu este pentru oricine, iar succesul nu vine peste noapte. Dincolo de lumina reflectoarelor, multe vedete din România au încercat să își diversifice veniturile, însă nu toate proiectele s-au dovedit inspirate. Unele dintre ele au pierdut sume considerabile și au fost nevoite să o ia de la capăt.

Aceste exemple arată că succesul în showbiz nu garantează reușita în afaceri. Chiar și vedetele se confruntă cu eșecuri, însă diferența o face capacitatea de a merge mai departe și de a învăța din greșeli.

Victor Slav, investiții pierdute

Fostul prezentator TV a avut mai multe încercări în business, însă fără succes. Prima afacere, o florărie deschisă alături de Anda Adam, a mers inițial bine, dar extinderea rapidă a dus la faliment.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Ulterior, în pandemie, Victor Slav a investit într-un restaurant în nordul Capitalei. Din cauza restricțiilor și a lipsei de clienți, afacerea a fost închisă, iar pierderile au fost semnificative.

„De-a lungul vieții, am pierdut mulți bani, nu numai în investiții, ci în general. Probabil că o să mai pierd, dar eu sunt liniștit că am încercat să fac ceea ce am dorit. Unele au mers, altele, nu. A fost un business care a mers bine, dar am luat o decizie care nu trebuia luată, nu trebuia să deschid al treilea punct de lucru. Ideea de a ne dezvolta nu trebuia implementată în acel moment, dar din greșeli înveți”, a mai dezvăluit fostul soț al Biancăi Drăgușanu, conform Viva.

Pepe și-a vândut barul din București

Artistul a încercat mai multe direcții în afaceri. A deținut o grădiniță împreună cu fosta soție, Raluca Pastramă, însă după divorț a renunțat la mare parte din business.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

De asemenea, Pepe a investit într-un bar din București, dar a fost nevoit să îl închidă din cauza lipsei de profit. Artistul a decis în 2018 să vândă barul, prețul cerut fiind de 530.000 de euro. „Spaţiul comercial propus spre vânzare este locaţia ideală pentru a deveni orice tip de club privat sau cafenea sau restaurant sau salon de evenimente sau pub sau bar. Posibilitatile de utilizare sunt multiple. Spaţiul este complet utilat si reamenajat recent ca si bar / club privat, are toate actele la zi asa ca se poate vorbi de o afacere la cheie”, se arata în anunț.

Mihai Trăistariu, eșec cu firma de taxiuri din Constanța

Mihai Trăistariu a încercat să își construiască un drum și în lumea afacerilor, însă rezultatele nu au fost cele așteptate. În 2008, artistul a lansat la Constanța compania de taxi „Mihai Taxi”, însă după patru ani de activitate a înregistrat pierderi de aproximativ 30.000 de lei. În încercarea de a redresa situația, a decis să vândă firma și să preia o altă companie, City Taxi, însă nici aceasta nu a avut succesul dorit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Ulterior, artistul a încercat din nou să investească, de această dată într-un service auto deschis în Piatra-Neamț. Din cauza lipsei de timp pentru administrarea afacerii și a pierderilor constante, businessul și-a suspendat activitatea, iar în 2016 a fost radiat. Experiențele din antreprenoriat l-au determinat pe Mihai Trăistariu să își regândească strategiile financiare. În prezent, și-a regândit strategia și câștigă bani din închirierea apartamentelor de pe litoral.

Dan Bittman a avut două baruri

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Dan Bittman a ales să își diversifice veniturile prin mai multe investiții, chiar dacă începuturile în afaceri nu au fost lipsite de provocări. Artistul și-a deschis inițial două baruri, pe care ulterior le-a vândut, folosind banii obținuți pentru proiecte mai profitabile.

A investit în construcția unor vile în Popești-Leordeni și într-o baltă la Sulimanu, iar după valorificarea acestora a reușit să obțină câștiguri substanțiale, demonstrând că perseverența și reorientarea pot aduce succes în timp.

Irinel Columbeanu, de la avere la faliment

Fostul milionar a pierdut o avere impresionantă după ce a investit într-o afacere cu ciment care a eșuat. Împrumuturile făcute pentru a salva businessul l-au adus, în cele din urmă, în dificultate financiară.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Banii se pot pierde foarte ușor. Nu vreau să ajung să explic exact cum i-am pierdut pe aceștia. Cum se pot face, se pot și pierde prin niște decizii eronate de business. Deciziile au fost greșite prin alegerea locului de desfășurare a afacerii, care ar fi putut să fie oriunde în lume.

Aici a fost mai puțin prielnică această desfășurare a afacerii, domeniul era foarte nou, iar climatul ce înconjura această afacere, mă refer la afacerea cu acel, hai să-i spunem ciment, a devenit neprielnic prin neîndeplinirea unor obligații de mediu, de către România”, a dezvăluit Irinel Columbeanu în cadrul unei emisiuni televizate, scrie PRO TV.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au închis brandul de haine

Cei doi artiști au lansat un brand vestimentar, însă afacerea nu a avut succesul dorit. După investiții considerabile, au fost nevoiți să renunțe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

În cadrul unui interviu, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au vorbit deschis despre afacerea lor cu haine. Cleopatra Stratan recunoaște că proiectul lor în modă necesita mult timp, implicare și dedicare, resurse de care cei doi nu dispun.

„Nu mai avem colecția de haine, a fost așa să zicem o probă, ceva pe care noi am vrut să-l facem. Se pare că a fost mai mult sau mai puțin… Cumva ne-am băgat pe o zonă, pe care nu o cunoaștem atât de bine și am zis totuși să ne ocupăm de businessul nostru care este muzica până la urmă. Asta a fost așa ca o idee.”, a spus Cleopatra pentru Ciao.ro.

De asemenea, Cleopatra Stratan a recunoscut că le-a fost foarte greu să se impună în industria fashion, mai ales din cauza bandurilor deja existente, dar și a concurenței.

„Pur și simplu e foarte greu să te bați cu branduri care deja există pe piață de ani de zile și noi am venit cu ceva nou, cu altceva. În momentul în care oamenii sunt obișnuiți cu anumite branduri, e mai greu să le aduci ceva nou în față.

Am făcut-o mai mult și pentru noi, am vrut să încercăm și înseamnă că nu ne merge cu fashionul, am zis: merge pe muzică!”, a mai spus Cleopatra.

Elena Băsescu, vânzări sub așteptări

Fiica fostului președinte a lansat un atelier de haine pentru mame și copii, însă vânzările nu au fost suficiente, iar proiectul a fost închis.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Firma a avut o cifră de afaceri netă de circa 28.000 de lei în anul 2020, cu 12,19% mai mare decât cea din anul 2019. Societatea a mers în pierdere din anul 2018. Firma Elenei Băsescu a avut pierdere netă de circa 3.300 de lei în anul 2020, semnificativ mai mică decât cea din anul 2019, potrivit bilanţurilor societăţii.

„Ideea unei colecţii de haine asortate mamă-copii s-a conturat cu mult timp în urmă, încă de pe vremea când mă pregăteam de botezul Sofiei. Mi-am dorit să mă asortez cu Sofia, iar la botezul Anastasiei, Sofia a fost cea care şi-a dorit «să fie ca mama». Oportunitatea acestui proiect a apărut în urma unei discuţii cu prietena mea Iulia Bălan, o tânără creatoare de modă extrem de talentată şi cu experienţă”, a spus Elena Băsescu atunci când și-a deschis afacerea.

Bella Santiago și-a închis restaurantul

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Câștigătoarea X Factor România a deschis un restaurant în Tunari, dar a fost nevoită să îl închidă din cauza scumpirilor și a dificultăților de aprovizionare.

„Toate prețurile au crescut, mai ales la produsele pe care le folosim noi la restaurant. (n.r. – ingredientele) Vin din Filipine.

Unii dintre producătorii de acolo s-au închis și nu prea mai vin produsele. Și am decis să închidem și să deschidem poate mai încolo, pentru livrare la domiciliu, undeva mai pe centru. Am zis că mai bine ne oprim momentan decât să dăm de greu. Mai bine facem pauză și refacem când o să fie totul bine”, a spus vedeta, care nu s-a plâns când a venit vorba despre situația ei financiară.

Reușește să își întrețină acum familia cu banii pe care își câștigă la evenimente, la cântări, la nunți, la botezuri. „Momentan (n.r. – câștig bani) din evenimente, pentru că, din cauza pandemiei, se oprise totul și acum toate evenimentele sunt unul după altul. Nuntă, botez. A fost superbine anul acesta pentru evenimente. Cu onorariul pe care îl iau la evenimente nu mă ocup eu. Soțul meu se ocupă. Știu doar că este abordabil”, a explicat vedeta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE