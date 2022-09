Cântăreața a anunțat într-un interviu pentru Fanatik că decizia de a închide afacerea a luat-o pentru că prețurile au crescut mult. „Toate prețurile au crescut, mai ales la produsele pe care le folosim noi la restaurant. (n.r. – ingredientele) Vin din Filipine.

Unii dintre producătorii de acolo s-au închis și nu prea mai vin produsele. Și am decis să închidem și să deschidem poate mai încolo, pentru livrare la domiciliu, undeva mai pe centru. Am zis că mai bine ne oprim momentan decât să dăm de greu. Mai bine facem pauză și refacem când o să fie totul bine”, a spus vedeta, care nu s-a plâns când a venit vorba despre situația ei financiară.

Reușește să își întrețină acum familia cu banii pe care își câștigă la evenimente, la cântări, la nunți, la botezuri. „Momentan (n.r. – câștig bani) din evenimente, pentru că, din cauza pandemiei, se oprise totul și acum toate evenimentele sunt unul după altul. Nuntă, botez. A fost superbine anul acesta pentru evenimente. Cu onorariul pe care îl iau la evenimente nu mă ocup eu. Soțul meu se ocupă. Știu doar că este abordabil”, a explicat vedeta.

Bella Santiago și-a îndeplinit marele vis acum ceva vreme, a reușit să o aducă din Filipine pe fetița ei. Micuța merge acum la o școală de stat. „Este la clasa a V-a acum (n.r. – fetița) și îi place foarte mult la școală. S-a îmbrăcat ca o școlăriță adevărată, pentru că ei îi place foarte mult să arate ca o școlăriță. Ea merge la școală normală, publică, dar mi-a zis că nimeni nu folosește uniformă.

În Filipine, dacă este școală publică, toată lumea are uniformă. Am ales o școală de stat. Soțul meu zice că școala de stat se ocupă mai mult. Copiii învață mai mult acolo la cursuri. Mai ales în Otopeni, unde merge ea acum, are niște profesori și profesoare foarte buni. Și învață românește mai bine. La privat ar fi învățat mai mult în engleză, fiind intensiv engleză”, a mai declarat ea pentru Fanatik.

