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Smiley a fost vizitat de fiica sa la Vocea României. Pe cine s-a supărat Josephine

Andreea Romaniuc Archip
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Smiley Sursa foto: Instagram - Vocea României
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Smiley face dezvăluiri sincere despre fiica lui și a Ginei Pistol. Cum s-a purtat Josephine la filmările Vocea României și ce rol important are în familie.

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Smiley recunoaște că a schimbat modul în care își gestionează cariera de când este tată, preferând ca timpul liber să îl petreacă alături de familie.

Cum s-a comportat fiica lui Smiley la filmările pentru Vocea României

Artistul se bucură de fiecare dată când fiica și soția lui îl vizitează pe platourile de filmare de la Vocea României, unde este unul dintre cei mai iubiți antrenori.

Fiica Ginei Pistol și a lui Smiley a început școalaVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

„Da, da, a fost cea mai mare susținătoare. Se supăra dacă nu mă alegea vreun concurent, se supăra pe el. Da, da, a fost la filmări", a spus Smiley pentru Unica.ro.

Smiley: „Am învățat să nu mai pierd vremea degeaba”

Venirea lui Josephine în viața sa i-a schimbat radical prioritățile lui Smiley. Artistul recunoaște că statutul de părinte l-a învățat o lecție valoroasă despre eficiență și organizare.

„Am învățat să nu mai pierd vremea degeaba. E mult mai prețios timpul meu", a spus antrenorul de la Vocea României pentru Unica.ro.

Cât despre atmosfera de acasă, Smiley mărturisește că Josephine a dat dovadă de o personalitate puternică încă de la început. Venirea ei pe lume a reconfigurat complet universul de acasă, iar în formulă de trei funcționează perfect.

„Josephine a avut tot timpul propriile ei opinii, deci nu prea s-a schimbat. S-a schimbat atmosfera din casă de când a apărut ea. Adică e o altă dinamică. Acum suntem trei. Noi o consultăm de cele mai multe ori în ceea ce privește ce facem noi ca familie. Am integrat-o în familie și face parte din tot procesul, din orice decizie”, a completat Smiley pentru aceeași sursă.

Josephine este în clasa pregătitoare

Fiica Ginei Postol și a lui Smiley a trecut deja printr-o etapă importantă, începând clasa pregătitoare la o școală privată. Deși prima zi de școală aduce adesea emoții și lacrimi, reacția fetiței i-a uimit pe ambii părinți.

„Este foarte încântată. În prima zi când am luat-o de la școală mi-a zis în mașină: «Mama, putem să ne întoarcem?». Eu am crezut că și-a uitat ceva la școală. Am întrebat-o de ce și mi-a zis că i-a plăcut foarte mult. I-am zis: «Stai că se duc și doamnele acasă, la casele lor». Îi place foarte mult, este încântată și entuziasmată, ceea ce e bine. Încă nu i-a fugit entuziasmul, nu și l-a pierdut. Are deja cred că două săptămâni de școală, ea a început mai devreme și e încântată, ceea ce e bine”, a dezvăluit prezentatoarea TV pentru Libertatea.

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Tags: Vocea României Pro TV televiziune cupluri Smiley Gina Pistol
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