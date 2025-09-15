Vedete pe covorul roșu la Premiile Emmy 2025. Cum s-au îmbrăcat celebritățile

Covorul roșu de la Premiile Emmy 2025, desfășurate pe 14 septembrie la Peacock Theatre din Los Angeles, a fost un adevărat spectacol al modei și eleganței, cu apariții memorabile ale celor mai îndrăgite vedete.

Printre starurile care au atras toate privirile s-au numărat Sydney Sweeney, Jenna Ortega, Selena Gomez și Lisa, artista din trupa Blackpink.

Ținute care au făcut furori

Jenna Ortega a făcut senzație într-o rochie Givenchy semnată Sarah Burton, descrisă de criticul de modă Zanna Roberts Rassi drept „realizată din bijuterii supradimensionate și nu prea multe altele”, piesa fiind adusă într-o cutie în formă de sicriu – o trimitere subtilă la rolul său din Wednesday.

Actrița Jenny Slate, nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie sau antologie”, a ales o rochie romantică Rosie Assoulin, declarând pentru E!: „Mă simt frumoasă, iar asta e rar să spui și să o simți cu adevărat”.

Chloë Sevigny a optat pentru glamourul „old Hollywood” într-o creație Saint Laurent, în timp ce Quinta Brunson a impresionat cu o ținută Louis Vuitton, iar Cristin Milioti, nominalizată pentru rolul din The Penguin, a purtat o rochie personalizată Danielle Frankel, despre care a spus că „o reprezintă perfect”.

Alte apariții notabile au fost Chase Sui Wonders, într-o rochie Thom Browne ce i-a pus serios la încercare confortul, Megan Stalter, care a surprins alegând o combinație relaxată de blugi Levis și tricou Hanes, și Jason Segel, care a declarat că a ales pentru prima dată un „smoking îndrăzneț și cu personalitate”.

Strălucire și emoții înainte de premiere

Pe covorul roșu au mai strălucit și Walton Goggins, îmbrăcat din cap până-n picioare în Louis Vuitton, dar și Justine Lupe, care a purtat o rochie metalică Carolina Herrera, visată încă din timpul prezentării pe podium.

În cadrul galei prezentate de Nate Bargatze, pe scenă au urcat, în calitate de prezentatori, vedete precum Sydney Sweeney, Tina Fey și Sterling K. Brown.

