Vedete pe covorul roșu la Premiile Oscar 2026. Cum s-au îmbrăcat celebritățile

Atmosfera de la Hollywood a fost una electrizantă, în timp ce starurile au pășit pe celebrul covor roșu pentru una dintre cele mai importante seri ale anului în lumea filmului.

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, prezentată anul acesta de Conan OBrien, celebrează realizările artistice din cinematografie, de la interpretări actoricești remarcabile până la munca din spatele camerelor, precum producția, regia și scenografia.

Filmele favorite ale serii

În fruntea listei de nominalizări se află filmul „Sinners”, care a stabilit un record impresionant, obținând 16 nominalizări, cel mai mare număr primit vreodată de o singură producție în istoria Oscarurilor.

Pe locul al doilea se află „One Battle After Another”, cu 13 nominalizări, confirmând statutul său de unul dintre cele mai apreciate filme ale anului.

Vedetele au cucerit covorul roșu

Pe 15 martie, starurile de top de la Hollywood au ajuns la Dolby Theatre din Hollywood, California, unde a avut loc ceremonia. Înainte de gală, toate privirile au fost îndreptate către covorul roșu, locul unde vedetele și-au etalat ținutele spectaculoase și au oferit primele interviuri ale serii.

De la actori și regizori până la producători și artiști invitați, celebritățile au transformat intrarea la ceremonie într-un adevărat spectacol de stil și eleganță.

Pe măsură ce starurile au intrat în celebrul teatru pentru marea gală, fanii din întreaga lume au urmărit cu nerăbdare imaginile de pe covorul roșu, unde glamourul, moda și cinematografia s-au întâlnit într-unul dintre cele mai așteptate momente ale anului.

