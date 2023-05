Smiley lansează în prag de vară „Aia e”, un imn al omului optimist care știe să ia ce e bun din trecut și să trăiască prezentul cu bucurie și cu „lecțiile” învățate.

„#AiaE este despre cum privim pozitiv ziua de azi chiar dacă am pierdut niște lucruri în trecut, despre cum ne concentrăm pe lucrurile bune care au rămas și cum le folosim pentru a merge mai departe cu lecția învățată și cu zâmbet pe față. Am făcut piesa acum câțiva ani și am trecut-o prin multe variante până a ajuns în forma de azi pe care abia aștept să o ascultați și să o dansați cu bucurie toată vara. Mi s-a părut tare că imediat ce am înregistrat varianta de astăzi a piesei, am realizat că „Aia e” este una dintre cele mai folosite expresii în limbajul nostru. Este o expresie care poate să spună atât de multe și când e bine, și când e rău, și când ești resemnat, și când ești uimit, în multe situații cu care ne întâlnim zi de zi. Așa că, aia e, vă invit la dans!”, declară Smiley.

„Aia e, ce-am pierdut, am pierdut, ducă-se. Aia e, oricum nu regret nimic din ce-a fost si nu mai e. Cele rele să se spele, cele bune să se-adune, nu contează ce se pierde, important e ce rămâne”, spune parte din refrenul noii piese a lui Smiley pentru care „drumul” e parte importantă din rostul destinației.

Gina Pistol și Smiley se căsătoresc în luna mai

Smiley și Gina Pistol au fost din nou pe „banca mărturisirilor” pe care în urmă cu 2 ani și jumătate dezvăluiau că vor deveni părinți, de data aceasta, pentru a-și anunța urmăritorii că vor deveni soț și soție. „Este firesc să primiți vestea aceasta de la noi, înainte să citiți în presă sau să o auziți de la alții. Dacă tot există această bancă în curtea casei noastre pe care ne-am așezat acum 2 ani și jumătate și am anunțat că vom fi părinți, ne-am gândit să o folosim din nou și când vă spunem că vom deveni soț și soție, pentru că este un moment la fel de important pentru noi pe care ne dorim să-l împărțim cu voi.”, își explică Smiley decizia.

Smiley și Gina au postat pe YouTube un video în care dezvăluie cum s-a petrecut cererea în căsătorie, care este povestea inelului, care au fost reacțiile apropiaților la auzul veștii, care a fost rolul micuței Josephine în scenariul momentului și ce fel de nuntă își doresc.

„Eu am crezut că dacă am rochia și pantofii, totul e gata”, a completat Gina Pistol. Cei doi se pregătesc pentru petrecerea de nuntă, unde vor fi invitați toți prietenii lor.

„Vor fi aproximativ 200-300 de invitați. Va fi într-un loc cum ne place nouă”, a spus artistul. Gina Pistol va avea două rochii de mireasă la nuntă, iar iubitul ei nu a văzut niciuna dintre ele.

