Cu nominalizări la premiile Grammy și premiat internațional din postura de producător, nimeni nu se aștepta la Costi Ioniță să mai vrea să participe la Eurovision. Cu atât mai mult cu cât în 2012 și-a atins obiectivul cu piesa „Zaleilah” pe care a compus-o pentru trupa Mandinga și cu care s-au prezentat la Eurovisionul desfășurat în Baku, Azerbaidjan. Totuși, Costi Ioniță a venit și în acest an, însă printr-o pură întâmplare.

„Nici nu mai știam dacă o să mai fie România la Eurovision. Am venit că am zis să mai văd și eu lumea. Pe cuvânt. Să mai văd ce se întâmplă în vibe-ul ăsta românesc. Și nu doar asta. În momentul în care există Edward Maya lângă mine, cu premii Billboard și LAVBbe care este cu milioane de urmăritori, deja a devenit serios. Dar eu am venit pe vibe-ul ăla bun, de sinceritate așa, pe relax. Trebuie să ne simțim bine. România este minunată și iubesc România. Nu ne dăm seama, dar România încă este șmecheră de tot. Pe anumit plan, dar e bine. Deci am venit să mă bucur cu publicul”, a povestit Costi Ioniță pentru Libertatea.

Nu a venit singur, ci alături de bunul său prieten Edward Maya și solista LAVBbe, cea din urmă declarând că pentru ea nu a fost o întâmplare participarea, ci că totul a fost la presiunea comunității ei din mediul online. Cu aproape șapte milioane de urmăritori pe TikTok și aproape două milioane pe Instagram, LAVBbe colaborează de ceva vreme cu Costi Ioniță și Edward Maya, așa că pentru ea, înscrierea la Eurovision România a venit firesc. „Cum, că am avut chiar cereri să depunem piesa la Eurovision. Mi-a dat lumea mesaje pe TikTok, pe Instagram, să merg la Eurovision. Piesa nu a fost publicată, nu am lansat-o, dar mi s-a zis să aplic. Am văzut că unii concurenți au pus deja pasaje din piesele lor, că am făcut un research înainte să vin aici. Sunt un fel de cronicar online. Știu tot”, i-a reamintit LAVBbe mentorului ei, Costi Ioniță.

Costi Ioniță nu își face niciun fel de plan cu privire la finala Eurovision România

După atâția ani de preselecții naționale, veteranul Costi Ioniță mărturisește că în acest an nu vrea să facă niciun pronostic, ci să se bucure de competiția în sine. „Eu am o zicală: omul propune, Dumnezeu dispune. Suntem aici, dacă e să fie, facă-se voia Ta, Doamne. Dacă nu, e bine oricum”, a mai completat Costi Ioniță pentru Libertatea.

Video: Ada Cheroiu

