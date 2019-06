Viața după „Exatlon”: Diana Bulimar e la masterat, vrea să facă a doua facultate și are două joburi!

În prezent, fosta campioană europeană la gimnastică urmează un masterat în Marketing și Management, însă mai are în vizor un domeniu de studiu. ”Încă nu m-am decis care să fie a doua facultate, probabil Psihologia”, ne-a mărturisit ea.

Diana, care a participat la primul sezon „Exatlon” pentru a încerca ceva nou, spune că i-a plăcut provocarea, însă tot în sala de sport se simte cel mai bine. Prin urmare, nu-i deloc de mirare că sala i-a devenit loc de muncă. Acum, fosta gimnastă are două joburi în același domeniu: e antrenoare personală de fitness și pilates la o sală din București și antrenoare de gimnastică la sala Nadiei Comăneci.

Diana Bulimar inițiază fetițele în tainele gimnasticii

„De antrenat antrenez atât copii, cât și adulți. Îmi plac mai mult copiii, sunt mai ușor de manipulat, ca să spun așa, plus că sunt pe nișa mea de gimnastică și atunci îmi place să mă joc cu ei. Sunt antrenor la sala Nadiei Comăneci din Otopeni. Nadia pentru mine nu a fost niciodată șefă, ea venea la concursuri și ne încuraja ca o prietenă și ca o colegă, niciodată ca o șefă. Și acum e la fel, nu s-a schimbat absolut nimic, ne știm fiecare rânduielile și știm ce avem de făcut. Pot spune că a venit de mai multe ori, în primul rând ca să ne aducă aparate, pentru că ea este cea care ne-a furnizat anumite lucruri în sala ei, dar a venit de câteva ori și pentru a vedea cum au evoluat fetițele pe care le antrenez”, ne-a povestit Diana Bulimar la avanpremiera filmului „Și soarele este o stea”.

Diana Bulimar e pasionată de filme

Agitată ca sportivă, calmă ca antrenoare

Împreună cu un coleg, Diana are în grijă 20 de fetițe, pe care le inițiază în tainele gimnasticii. „Eu ca sportivă am fost foarte agitată și atunci toată lumea mă întreabă cum reușesc ca antrenoare. E total diferit, sunt mult mai calmă, am un pic din partea asta pedagogică, tind eu să cred, și atunci, pot să pun că mă adaptez destul de bine la vârsta lor. Este minunat să lucrezi cu copiii! Le vezi fericirea în ochi când vin și îți spun că te iubesc și tu nu faci nimic cu ei, doar te joci”, ne-a mai spus fosta gimnastă.

