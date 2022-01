De aproximativ trei ani, Arkanian a devenit unul dintre „protejații” lui Alex Velea. Cântărețul l-a luat pe tânăr în echipa lui de la Golden Boy Society, a văzut cât de talentat e așa că au început să facă muzică împreună. Despre cum s-au cunoscut, el a povestit într-un interviu pentru Fanatik.

„Cu Alex m-am cunoscut la final de 2018 prin Beganudoarme, producător și prieten foarte vechi de-al meu care începuse să lucreze la Golden. El i-a arătat lui Alex ce fac. Alex, împreună cu echipa, m-au invitat pe primul material Golden Gang. Ne-am înțeles foarte bine instant, și după vreo 7 luni am intrat oficial în familia Golden Boy Society.

O zi normală la studio la noi e greu de conturat. Ne vedem toți zilnic, sau aproape zilnic, și ne facem treaba cât de prolific putem noi. Avem vreo 4 camere de studio active și în sesiuni constante, așa că, pe scurt, suntem o adunătură de oameni frumoși, care aleargă din sesiune în sesiune, facem multă muzică, și ne distrăm rău făcând asta”, a declarat artistul, care încă de mic și-a dorit să facă muzică.

„De mic eram obsedat de muzică, de la Paraziții la Michael Jackson, și pe la 10 ani, când am început cumva să îmi conturez gusturile pentru prima dată, m-am apucat de tobe.

Am făcut asta timp de 7 ani, în paralel apucându-mă și de chitară și produs instrumentale pe calculator. Pe la 17 ani am început să și cânt vocal, așteptând până atunci pentru că mereu voiam să fac rap, și îmi era teamă că am vocea prea subțire. Tot la 17 ani s-a născut și «Arkanian» și cumva de atunci am început să iau în serios și toată ideea de «pot trăi din asta», «voi trăi din asta»”, a mai declarat el.

Rugat să se descrie în câteva cuvinte el a spus: „Cred că Arkanian e un băiat de 22 de ani care încearcă să înțeleagă viața la fel ca oricare om la vârsta asta. Mă consider destul de simpatic și charismatic, doar că uneori gândesc prea mult”.

„Am avut niște colaborări care m-au făcut să mă simt onorat pentru o viață întreagă”

În doar câțiva ani în industria muzicală, Arkanian se mândrește cu reușitele lui, a avut colaborări cu mulți artiști, e mulțumit mai ales de cea cu Florin Salam. În 2022 acesta va scoate și primul lui album.

„Sunt relativ nou ca artist pe piață, am avut norocul să lucrez cu foarte multe nume la care doar visam acum 5 ani. De la cel mai vivid exemplu, Alex Velea, mentorul și fratele meu mai mare, la maestrul Salam, pot să zic că am avut niște colaborări care m-au făcut să mă simt onorat pentru o viață întreagă.

Astea fiind spuse, în România încă am oameni precum Delia, Deliric, Cristi Minculescu, și încă câteva nume de pe o listă imaginară de-a mea pe care o am de mult timp. Ca artist preferat din afară, e greu să aleg unul din simplul fapt că marea majoritate a muzicii pe care o consum e de din afară. Dacă ar fi o scurtă listă, cel mai mult mă inspiră Drake, Travis Scott & The Weeknd”, a încheiat el.

