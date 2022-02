Andreea Marin este invitata episodului cu numărul 50 al podcastului „Fain & Simplu”, moderat de Mihai Morar. Vedeta TV și-a deschis sufletul și a povestit sincer despre cele mai grele momente din viața ei, despre renunțările din copilărie, despre pierderea mamei. Andreea Marin nu a ezitat să-i povestea moderatorului „Fain & Simplu” despre perioada cumplită de depresie prin care a trecut, dar și despre cum reușește ca, zi de zi, să-și ducă la sfârșit toate task-urile.

„De unde vine puterea unei femei? Am înțeles asta din noul podcast Fain & Simplu cu Andreea Marin. Și am înțeles, povestindu-mi cum, la 9 ani, i-a murit mama în brațe, cum a devenit femeia de azi, din fața mea. De unde vine perfecționismul ei, disciplina, de ce e atât de organizată încât e obositoare pentru ceilalți, de ce Zâna e doar o etichetă și nu identitatea ei. Și am mai înțeles încă nevoie absolută pe care o are Andreea: nevoia de dragoste. Deloc întâmplător, Andreea Marin e invitata mea în episodul 50”, povestește Mihai Morar.

Andreea Marin a acceptat invitația lui Mihai Morar de a veni la podcastul său, „Fain & Simplu”. „Ne-am dat seama că-i cerem prea multă înghețată tatălui nostru și cu siguranță din acest motiv el nu-și poate plăti datoriile!”, își începe confesiunile vedeta.

În fața microfonului de podcast, Andreea Marin își amintește care a fost motivul din cauza căruia, de la 9 ani și până la 18 ani, nu a mai mâncat o înghețată. „Eu am avut probleme financiare încă din copilarie, de la moartea mamei mele. Tata se retrăgea în fiecare dimineață într-o cămăruță, mai mică decât aceasta, și închidea ușa cu cheia. Noi, fetele, ne uitam pe gaura cheii, eram curioase să vedem ce face în fiecare zi acolo. De fapt nota, scria și scria și scria. Și, într-o zi, am furat cheia și am intrat acolo fără știrea lui. Ne-am uitat în biroul lui și am găsit aceea agendă. Acolo el calcula și recalcula pe termen lung, pe luni, pe ani, se gândea cum să își plătească datoriile. Din acel moment, noi am decis să renunțăm la ceva, să alegem lucrul acela care este cel mai important pentru noi. Am ales înghețata. Ne-am dat seama că-i cerem prea multă înghețată tatălui nostru și, cu siguranță, de la înghețată el nu poate să pună bani deoparte și să plătească ce are de plătit!”, i-a povestit Andreea Marin lui Mihai Morar.

