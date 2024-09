În urmă cu ani, Andreea Marin și-a achiziționat casa din cartierul Pipera din București în care locuiește acum cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică jr, dar și partenerul ei, Adrian Brâncoveanu. Locuința a decorat-o după bunul plac, cu tablouri și statuete speciale.

Nu doar interiorul casei e aranjat deosebit, ci și grădina locuinței, pe care Andreea Marin o intitulează „grădina cu miresme”. Are mai multe flori, pomi fructiferi, dar și multe legume de sezon. A cultivat roșii, ardei, castraveți, salate, plante aromatice în funcție de sezon.

Astăzi, la prima oră a dimineții, Andreea Marin a ieșit în grădina sa din Pipera și s-a bucurat de natură. Îmbrăcată în pijamale negre și nemachiată, vedeta a ieșit să culeagă strugurii care s-au copt. A și filmat momentul, iar apoi a publicat un clip pe rețelele de socializare.

„Bună dimineața, prețuiește viața! Bun venit, toamnă, în grădina cu miresme! 🍇”, a transmis Andreea Marin la prima oră a dimineții. Fanii au remarcat postarea ei și imediat i-au răspuns.

„Bună dimineața, vă doresc o Toamnă frumoasă și îmbelșugată!!”, „Cât de frumoasă și naturală ești! Bună dimineață, cel mai frumos OM ”, „Bogăția toamnei este cea mai bună și gustoasă din grădina noastră”, „Bună dimineața! O zi binecuvântată vă doresc și multa sănătate!”, sunt câteva dintre mesajele fanilor postate pe contul oficial de Facebook al Andreei Marin.

Andreea Marin are grijă și de sănătatea sa, pe lângă casa și grădina ei

Anul trecut, Andreea Marin a început transformarea din punct de vedere fizic. După o vizită la medic, vedeta a început să slăbească. „Am fost acum câteva luni la medic că mi se părea că nu mai respir bine, am zis că e ceva cu inima, și mi-a spus medicul: «Eu vă știu pe dumneavoastră de vreo 20 de ani, de la Surprize, surprize, am venit la dumneavoastră în emisiune, poate nu vă mai amintiți, m-am schimbat și eu, v-ați schimbat și dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați schimbat cu 20 de kilograme în plus»”, a povestit pentru revista VIVA! vedeta.

A slăbit 13 kilograme cu ajutorul unei diete, iar acum se mândrește că, de fapt, a dat jos 20 de kilograme și are greutatea din liceu. Transformarea vedetei a fost remarcată de toți fanii ei, mai ales că Andreea Marin poartă acum rochii mulate. Având în vedere că are greutatea mult visată, ea a renunțat la dieta dată de nutriționist.

„Am crezut că o să fie foarte greu să pierd 20 de kilograme, îmi pusesem în minte să ajung ca în liceu. Într-un an, pas cu pas, slăbind un kilogram, două maximum. Eu nu am făcut excese, am ascultat de nutriționist. Am urmat pe etape diverse diete progresiv, astfel încât să-mi învăț corpul cu o nouă viață.

Efortul a fost să ascult ce mi se spune să fac, de fapt, asta nu facem noi, le știm pe toate, dar le facem!? După aceea, lucrurile s-au așezat, apoi am scăpat de acea senzație de foame, de poftă și așa mai departe. Îți reeduci corpul, să spun așa. O lună, două a fost mai dificil, după aceea am intrat într-o normalitate și mi-am și spus în gândul meu: De ce nu oi fi făcut eu asta și înainte?!”, a declarat Andreea Marin pentru Spynews.ro.

