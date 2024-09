În vârstă de 16 ani, Violeta Bănică e fata Andreei Marin din căsnicia cu Ștefan Bănică jr. Lăudată de mama ei pentru rezultatele deosebite la învățătură, tânăra e elevă în clasa a XII-a la un liceu privat din București.

Totodată, adolescenta se pregătește pentru admiterea la Facultatea de Drept, în Statele Unite ale Americii. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Andreea Marin a recunoscut că nu îi e ușor ca singurul ei copil să plece de acasă, însă o susține pe Violeta în tot ce își dorește.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei e spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor.

Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze”, a spus Andreea Marin pentru „La Măruţă”.

„Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot”, a adăugat Andreea Marin.

Recomandări Cât de important este portofoliul primit de România în Comisia Europeană. Europarlamentar PNL: „E gol, zero competențe”

Andreea Marin, despre Violeta: „Este foarte bună la învățătură”

Vedeta a și lăudat-o pe fiica ei pentru rezultatele bune la învățătură. „Ea trebuia să ia la facultate. Acum se pregătește. Este foarte bună la învățătură. I se face un dosar uriaș, lucrează de ani de zile la acest dosar și încă mai sunt lucruri de completat, lucruri pe care le face în practică”, a mai declarat Andreea Marin.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Violeta Bănică urmează în paralel cu liceul și un al doilea sistem de învățământ

Violeta Bănică face și voluntariat, are și foarte multe proiecte, cu unul dintre ele a ajuns chiar în Parlament. Recent, Andreea Marin, mama ei, a anunțat că adolescenta merge în paralel cu liceul și la o școală diferită de sistemul de învățământ românesc, unde prezența nu e obligatorie.

„Ei nu învață în clase ca în sistemul clasic, cu profesori pe materii cum am fost noi învățați, ci au antrenori care îi ajută unde nu se descurcă singuri cu studiul, elevii învață în echipe restrânse pe proiecte diverse, nu au teme pentru acasă, nici bacalaureat, însă au acces 24/7 la platforma online de cursuri atrăgătoare cu subiecte fără granițe, au flexibilitatea programului și își dau examenele de evaluare când se simt pregătiți pe parcursul anului pentru a-și obține creditele necesare absolvirii, iar diploma e recunoscută internațional”, dezvăluia de curând, pe Facebook, Andreea Marin.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News