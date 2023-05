După doar 4 săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană, Vica Blochina a cerut să plece acasă, pentru că nu mai putea rezista în condițiile respective. Vedeta este de părere că a fost o mare greșeală pentru ea să meargă la Survivor România.

„Mi-a luat o lună de zile să îmi revin. Am rezistat la acest proiect patru săptămâni. A fost foarte greu. Am făcut mare greșeală că am fost acolo. A fost un proiect care a fost greu pentru mine din punct de vedere psihic, pentru că eu sunt un om de content creator, pentru că la mine lumea se uită pentru ce spun, ce fac, ce prostii debitez. M-am pregătit, am alergat zilnic 10 km și am crezut că fac față, dar nu am făcut față psihic. Nici nu am avut gașcă de oameni, să am cu cine să râd. Acolo nu aveam cu cine, pentru că fiecare era supărat”.

„Pe o lună eu am luat câteva zeci de mii de euro bune”

Invitată la podcastul „Tare de tot”, fosta concurentă de la Survivor România 2023 a mărturisit că ea a fost cel mai bine plătită dintre concurenți. Vica Blochina și-a negociat foarte bine contractul cu PRO TV înainte de a pleca în Republica Dominicană.

„Fiecare e plătit pe săptămână acolo. Eu am fost cel mai bine plătită. Fiecare cum își negociază, dar eu chiar am fost super bine plătită la acest proiect. Fiecare ținea de locul lui cu dinții, iar disperarea asta de a rămâne acolo nu i-a lăsat pe restul să putem să ne înțelegem”.

Din cauza contractului de confidențialitate pe care l-a semnat, Vica Blochina nu poate să dezvăluie suma exactă pe care a încasat-o, însă spune că este vorba de zeci de mii de euro. „Am luat câteva zeci de mii de euro pe lună. Pe o lună eu am luat câteva zeci de mii de euro bune, însă nu pot să spun suma exactă. Eu am luat bani mulți. (…) Eu m-am dus la Survivor pentru bani”.

„Contractele sunt destul de drastice și nimeni nu prea poate să povestească”

Fosta balerină nu a știut ce se întâmplă cu adevărat la Survivor până nu a ajuns să trăiască totul pe pielea ei. Vica Blochina s-a antrenat înainte de competiție, însă cel mai greu pentru ea a fost din punct de vedere psihic.

„La asemenea emisiuni, contractele sunt destul de drastice și nimeni nu prea poate să povestească. Sunt oameni cărora le este frică și nu spun adevărul. Când am văzut unde am ajuns… Cel mai mare stres a fost cum o să mă descurc pe traseu. Eu am fost cea mai vârstnică. (…) Eu am rezistență, dar nu am viteză. (…) Nu se aștepta nimeni să le aduc punct. Nu m-a prins competiția, pentru că probele erau foarte grele pentru mine”.

„Când se va termina contractul voi spune foarte multe”

În cadrul podcastului, Vica Blochina a povestit ce nu se vede la TV de la Survivor. Concurenții stau pe o insulă din Republica Dominicană, unde mai filmează și alte țări acest format. Ei nu primesc medicamente și nici produse de igienă, iar condițiile sunt greu de suportat. După încheierea contractului cu PRO TV, fosta balerină este hotărâtă să spună adevărul despre acest show.

„O experiență foarte grea pe care nu aș repeta-o niciodată. Poate e și vârsta, știi. Când am ajuns, eu am crezut că ne-au zis la mișto că e toaleta în junglă. Noi am trăit într-un perimetru foarte mic. Imediat după noi erau Războinicii, iar lângă noi mai filmau și alte țări. Noi aveam plajă maximum 150 m și nu aveam voie să depășim. Eu când am ajuns acolo m-am umplut de bube de scârbă. Mă trezeam cu buzele lipite de sânge. Noi nu aveam medicamente acolo. Nu exista un sistem medical wow. Spital este un… e un loc unde se mai duceau oamenii să facă perfuzii. (…)

„Am fost toți pișcați de plosnițe, păduchi”

Eram mereu cu bube pe mine, pentru că nu puteam să îmi fac nevoile. Vedeam hârtia igienică pe jos…. le lăsam acolo ca să nu călcăm în mizerie. Am fost toți pișcați de plosnițe, păduchi. A fost foarte nașpa. Nu merită să mergi, iar lucrurile astea nu se văd la TV. Sunt multe lucruri pe care nu am voie să le spun, dar când se va termina contractul voi spune foarte multe”.

