Până acum ceva timp, Vica Blochina și Oana Roman au fost prietene la cataramă. Prietenia lor s-a sfârșit după un conflict de neimaginat, mai exact atunci când s-au întors din vacanța din Egipt. Vica o acuza la vremea respectivă pe Oana că s-ar fi folosit de ea în concediu și ar fi avut și un comportament total neadecvat cu angajații hotelului la care au fost cazate. De asemenea, vedeta spunea despre prietena ei că este cea mai falsă din showbizul românesc.

După ce spiritele s-au mai calmat între ele, Vica Blochina lansează un nou atac la adresa fostei sale prietene, Oana Roman. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a fost invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a făcut dezvăluiri neașteptate. Printre altele, ea a avut și un mesaj înțepător pentru Oana Roman. După ce a povestit despre vacanța de lux în Thailanda, aceasta spune că muncește foarte mult pentru ceea ce are și lovește în fosta ei prietenă, făcând referire că Oana Roman ar pleca în vacanțe pe barter.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Nu mă interesează răutățile și ce spune lumea. M-am postat pe Instagram și de acolo pleacă totul. Acum plec în Thailanda o lună și vreau să fiu asistenta ta de la distanță.

Merg cu mai mulți prieteni. Cred că sunt un om mișto, am mulți prieteni. Am închiriat o casă, un palat unde stă și Putin. Avem cinema, teren de tenis, spa, tot ce trebuie.

Nu sunt materialistă. Îmi place viața confortabilă, dar nu fac orice pentru bani. Muncesc foarte mult. Nu ar fi rău să fie așa cum crezi.

Cum ai vrea să fiu, ca Oana Roman pe barter? Am bani munciți și îmi permit. Ce nu îmi permit, își permite iubitul. Muncesc mult, nu stau acasă, plec dimineața și stau până seara târziu.

Am noroc, nu îmi plac bărbații fără bani. Nu mă deranjează, știu că multe persoane și mai ales femei ar vrea să aibă viața mea.

Trebuie să fie asumate și să știe ce își doresc. Eu nu mă prefac, nu știu, nu îmi place. Am avut momente grele din punct de vedere financiar. Am trecut cu multă tărie și multă muncă.

Am avut momente, eram însărcinată, nu am avut bani să mănânc. Am vândut mașina ca să pot să nasc. Nu aveam ajutor din partea lui Piți.

Singura care a fost lângă mine a fost Raluca Bădulescu, venea cu hamburgeri la mine acasă. Nu regret nimic, am trecut și prin perioada cu un om însurat.

Dacă aș fi avut o fată, aș fi învățat-o să nu facă ca mine, este foarte greu. Când ești tânăr, nu înțelegi că rănești oameni în jurul tău. Îmi pare rău într-o oarecare măsură”, a declarat Vica Blochina la PRO TV.

