Cum a răspuns Oana Roman, după ce Vica Blochina a zis despre ea că este falsă. „Dacă ai tupeu, vii și spui”

„Eu nu sunt supărată pe ea. Am fost supărată, într-adevăr. Dar am luat ca atare treaba și aia a fost. Oana a fost prietena mea de suflet și eu am ajutat-o pe ea foarte mult. Dar m-a dezamăgit. Nu stau să despic firul în patru. M-a dezamăgit foarte tare”, a spus Vica Blochina la Xtra Night Show.

„Niciodată, dar niciodată nu îți bârfești public prietenii. Orice s-ar întâmpla și oricât de supărat ai fi. Pentru că asta dă dovadă de lipsă de caracter și de educație și de bune maniere și de prietenie.

Dacă ai o problemă cu un prieten, îl suni și îi spui ce ai de spus sau te întâlnești cu el și îi spui în față ce ai de spus. Nu public, niciodată. Eu nu am comentat public despre prietenii mei niciodată în viața mea. Nu am spus niciodată că sunt nu știu cum sau că m-au dezamăgit.

Nu am făcut asta niciodată, pentru că nu se face. Dacă ai tupeu, dacă ești prieten cu adevărat, dacă ești om și dacă ai caracter, vii și spui în față ce ai de spus”, a zis Oana Roman pe InstaStory.

